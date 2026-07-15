揭陽虐狗案｜報警促平台刪片惹議　港愛協稱免模仿及二次傷害動物

廣東揭陽市早前發生虐狗事件，4名未成年人用長棍敲打幼犬及母狗，其後再用汽油將母狗燒死，事件惹起公憤。香港愛護動物協會今日（15日）在社交媒體表示對事件深感痛心與憤怒，並稱儘管事件不屬香港警方管轄範圍，愛協亦已向香港警方舉報，又引述警方回覆表示將會要求Threads及YouTube移除相關影片。



愛協稱，歡迎任何有助防止暴力及有害內容進一步傳播的行動，並期望所有相關平台都能負責任地迅速採取行動。然而，愛協帖文惹來不少留言質疑相關舉動，憂慮移除影片將掩蓋真相，更少人知悉事件。



愛協在帖文回應則解釋相關虐待動物影片會對動物造成二次傷害，亦可能引致模仿行為、消費痛苦，並令施暴者得到曝光。《香港01》正就事件向警方查詢。



香港愛護動物協會在社交媒體表示，對揭陽虐狗事件深感痛心與憤怒，為免對動物造成二次傷害及引起模仿行為等，協會已向香港警方作出舉報，要求社交媒體平台下架相關影片。（資料圖片）

香港愛護動物協會在社交媒體表示，對揭陽虐狗事件深感痛心與憤怒，為免對動物造成二次傷害及引起模仿行為等，協會已向香港警方作出舉報，要求社交媒體平台下架相關影片。（香港愛護動物協會facebook）

香港愛護動物協會在帖文回應要求影片下架時指，相關虐待動物的而影片會對動物造成二次傷害，亦可能引致模仿行為、消費痛苦，並令施暴者得到曝光。愛協又呼籲大眾仍應擴散虐狗案的事件背景、求助聲明、投訴渠道等，讓更多人知道真相及關注動物安全。

愛協表示，對廣東揭陽流浪母犬及幼犬遇害事件深感痛心與憤怒，重申任何虐待動物、以生命痛苦取樂的行為，都不應被容忍，更不應被輕描淡寫地視作玩笑或惡作劇。

愛協指，目前動物保障法例仍有很大改善空間，不僅要有明確而具阻嚇力的懲處機制，亦應納入更完整的飼養責任與謹慎責任觀念，讓每一個生命都能獲得應有的基本保障。愛協表示，正和内地組織合作，研究在某些城市制定「伴侣動物保護條例」的可能性，協會亦在推動本港防止殘酷對待動物條例的修訂，爭取建立動物受虐預警機制。