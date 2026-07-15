筲箕灣婦涉向樓下扔糞　爭議污物未化驗　官稱不受訓都能分裁罪成

居於筲箕灣私樓的家庭主婦，涉向鄰居的冷氣槽扔糞便等污物，並破壞鄰居安裝的閉路電視，被控刑事毀壞等兩罪。她否認指控，審訊時曾爭議無證據證明擲下的物體是糞。案件（ESCC 2039/2025)今（15日）在東區法院裁決。暫委裁判官何子俊指，相信一般人毋須受訓都能分辯出糞便，接納事主聞到臭味及以色澤等斷定到是糞便，並基於其他證據，裁定被告兩罪成。何官又認為罰款不適合，押後至8月21日以候社服令和感化報告，被告准繼續保釋。



女被告孫兆芳（59歲，家庭主婦）被控1項刑事毀壞罪。控罪指，她於2025年5月31日，在筲箕灣道某大廈走廊，無合法辯解而損壞屬於冼姓女子的一個閉路電視攝像頭。孫另被控1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品，在未獲擁有人及佔用人同意下拋擲或放置私人財產罪，指她於2025年6月6日至7月13日之間，將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品，抛擲或放置在筲箕灣道某大廈單位的冷氣機上。

女被告孫兆芳。

鏡頭被毀前被告曾作連串不尋常行為

何官今指據相關片段顯示，在女事主男友安裝攝像頭後的7分鐘內，鏡頭只偵測到被告的動作，見她先探頭查看，再有伸手向窗台推的動作，被告隨即急速逃離。未幾傳來巨響，與鏡頭由15樓跌落1樓平台的時間相若。官指，被告一連串行為不尋常，裁定唯一合理推論是被告損毀涉案鏡頭，刑毀罪成。

官信一般人毋須受訓亦能分辯糞便

至於擲糞罪，官認為一般人毋須受訓亦可分辯糞便。事主身為護士更有專業認知，可憑顏色質地判斷，亦聞到臭味，故不接納辯方指糞便未經化驗，裁定涉案的物體惡臭和令人厭惡，裁定罪成。

求情透露被告有看精神科

辯方求情指，被告沒案底，有信用卡、身份證等路不拾遺的紀錄：「證明佢人品非常之好，唔係貪心嘅人。」望法庭判罰款或緩刑。辯方另透露，被告自2022年起看精神科。