爆旋陀螺X玩具在香港一貨難求炒價盛，人人都想正價買到，吸引大量騙徒於Threads作案，他們會自稱某知名玩具店負責人，編造家庭糾紛或特價清貨等藉口，以平價引誘買家私訊轉帳。此類事件原來不只一宗，玩家網購時務必提高警覺，切勿因小失大招至損失。



近日，Threads 有一戶口自稱是九龍深水涉玩具街（福榮街）「港。玩具」老闆娘，對方寫了一大篇故事，宣稱老公在外面養小三並捲款380萬元跑路，自己心灰意冷，決定把倉庫裡300個爆旋陀螺便宜清貨益玩家。騙徒更盜用了店舖的真實相片，講得繪聲繪影，利用玩家心急及貪平心理，希望成功引人上釣。

其實這就是利用玩家買不到心頭好、又想撿便宜的心態引人上鈎。根據路透社揭露的Meta內部文件，這類社交平台每年有將近10%、大約160億美元的收入都是來自違規或詐騙廣告，大家在網購時真的要打醒十二分精神。

Threads 截圖

「港。玩具」fb專頁澄清：男老闆單身！並無使用Threads！

這場鬧劇很快就被拆穿。正牌的「港。玩具」隨後在Facebook專頁發出嚴正澄清，表示店舖根本沒有開設任何Threads帳號。最無奈的是，店家還特別強調男老闆其實目前還是單身，平白無事被騙子編故事冠上「養小三」的罪名，實在令人啼笑皆非。店家也呼籲騙子要腳踏實地，不要再開假帳號騙人錢財。

「港。玩具」facebook專頁截圖

連鎖玩具模型倉受害：5月至今發8次警告

類似的網購騙案並非個別事件。另一家香港連鎖店「玩具模型倉」同樣深受其害。從5月尾開始，他們的官方Threads帳號已經一連發出8次聲明，警告玩家有大量冒名開設的假帳號。這些假帳號用店舖實體照片和貨品相片做掩護，在留言區宣稱可以用正價或特價供應熱門玩具，引導受害者私訊匯款。看留言發現，其實已經有不少心急的玩家不小心落訂中伏。

玩具模型倉Threads截圖

8個已版玩具模型倉踢爆的假戶口：(@omega.camacho)(ylwjc64)(rodollfo_orosk2)(@rodollfo_orosko1 )(@wanjumoxincang7 )(virginiazacharias_1128 )( primobrooke____0308 )（@primobrooke____0308 )

Threads截圖

如何避開騙徒？

官方實體店：最安全的做法當然是親自到實體店舖購買或預訂。

官方網店預訂：如果選擇網購，也必須認準玩具店官方認證的網店或有官方認證的社交平台專頁。

不要私下交易：玩具店官方絕不會透過 Threads 私人帳號要求顧客進行下單、私人轉帳或寄送。只要對方要求你私訊（DM）匯款，不論藉口多完美，都一定是騙局，千萬不要因小失大。