宏福苑聽證會｜起火閉路電視、工人天台吸煙相片首曝光

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（16日）舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結，展示多張大火當日的照片或閉路電視畫面，當中不少首次曝光，包括首先起火的宏昌閣天台有身穿宏業制服的工人在火災發生前吸煙、宏昌閣地下單車位在當日下午首先有煙霧飄入，是最早的起火迹像。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7.17第三十場重點

F座宏昌閣後方單車棚的閉路電視拍攝到，從14:33開始，有淡淡的煙霧從外面的棚架飄入單車棚內。（獨立委員會文件）

早上9點半，獨立委員會上載代表總結陳辭，為627頁英文，分11個章節，列出大維修、大火、承建商責任、政府責任、改善建議等，並利用了近80張圖片作為證據，分別來自居民提供的圖片、屋苑閉路電視畫面、政府跨部門調查專組報告內容等，當中不少屬首次曝光。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃，總結時講述大火當日時序：

・1433 棚架滲煙CCTV拍攝到。

・1450 有途人報警，旁觀者問，「點解無警鐘，搞錯啊」。

・1451 接報。

・1458 首條火柱由光井直捲頂樓，一分鐘已 燒到頂，宏昌閣樓梯已滿布濃煙，宏泰閣已有冒煙，全苑警鐘「一下都無響過」。

・1505 宏昌前後兩條逃生路線都被封死。

・1504 宏昌出現第二條火柱。

・1509 宏昌出現第三火柱； 宏盛棚架着火。

・1515 宏新、建着火。

・1516 宏泰兩條火柱一分鐘內相繼冒起。

・1518-1530 宏泰兩出路都封了。

・1520 正門被跌落的棚架封閉。

・1534 火警升至四級，火燒至宏新。

・1606-1611 宏新火柱去到31層宏道現火柱。

・1636 宏新第二條火柱。

・1642 宏盛大量濃煙

・1645 宏新竹棚跌落；11條火柱。

・1822 火警升至五級，是2008年以來香港首次

・1832 宏仁出現第12條火柱。

到下午2時42分，閉路電視拍到第一道火光，是宏昌閣104室及105室窗外的棚架，其後，火屑滴落的頻率越來越高，到2時44分48秒，單車棚的地下已經有可以自行燃燒的火苗。（獨立委員會文件）

陳辭指，火災發生在當天下午2時30分至2時40分之間。最早的火災迹像是由F座宏昌閣後方的單車棚上的閉路電視拍攝到的。從14:33開始，錄影顯示有淡淡的煙霧從外面的棚架飄入單車棚內。

到下午2時42分，閉路電視拍到第一道火光，是宏昌閣104室及105室窗外的棚架，其後，火屑滴落的頻率越來越高，到2時44分48秒，單車棚的地下已經有可以自行燃燒的火苗。

宏昌閣旁邊的E座宏泰閣天台在2時58分已經有起火迹象。（獨立委員會文件）

Ｃ座宏新閣天台在3時12分已經有火苗。（獨立委員會文件）

陳辭又指，火勢其後迅速蔓延到屋苑其他座數，宏昌閣旁邊的E座宏泰閣天台在2時58分已經有起火迹象，較遠的C座宏新閣天台，則在3時12分已經有火苗，同樣來自被燒熔的棚網。

陳辭指，除了12條垂直的火柱外，火勢主要透過飛散的棚架、棚網火屑在各座樓宇之間蔓延，令樓宇外的可燃物包括棚網被燃起。

宏盛閣11至12樓的梯間，被拍到有大量煙頭。（獨立委員會文件）

閉路電視拍得當日下午2時45分，有身穿宏業制服的工人，在首先起火的宏昌閣天台吸煙。（獨立委員會文件）

估計源頭是工人吸煙

至於火災的源頭，委員會排除了自燃、電力故障、燒焊等工地作業等典型火災成因，估計有可能來自工人吸煙，稱有。委員會指，聽證會上已有足夠證據證明工人持續在地盤吸煙，直至火災當日。

陳辭展出圖片，指火災當日下午，承建商宏業與顧問公司鴻毅的WhatsApp群組中，流傳G座宏盛閣的梯間有大量煙頭的影片。同時，閉路電視拍得當日下午2時45分，有身穿宏業制服的工人，在首先起火的宏昌閣天台吸煙。

委員會引述政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文早前作供時確認起火源頭為宏昌閣104、105室的天井平台。平台殘骸中發現兩支煙頭及大量紙皮，估計紙皮遇上煙頭「陰燃」一段時間，直至有風吹起令火勢蔓延。

12月1日在大埔宏福苑可見，一些較小受到波及的單位，玻璃窗仍可見貼了發泡膠板，也有棚網未有被波及。（夏家朗攝）

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