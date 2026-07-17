宏福苑聽證會｜損毀分布圖公布　宏昌、宏泰、宏新60%嚴重損毀

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（16日）舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結，包括七座大廈各單位損毀分布圖。宏昌閣、宏泰閣、宏新閣有約六成單位被評估為極度嚴重損毀或嚴重損毀，宏建閣最為輕微，僅得一個極嚴重損毀。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.17第三十場重點

宏福苑大火損毀情況：宏昌閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏昌、宏泰、宏新損毀嚴重

獨立委員會分別上載七幢大廈損毀分布圖。其中，最先起火的宏昌閣有63%即158個單位、27個樓層的公共走廊、34段樓梯被評估為極度嚴重損毀（extremely severely damaged）或嚴重損毀，即全部或大部份可燃物料被燒至碳化與變形。

宏福苑大火損毀情況：宏泰閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏泰閣有58%即145個單位、29個樓層的公共走廊、34段樓梯被評估為極度嚴重損毀或嚴重損毀。

宏新閣有146個單位、全部31個樓層的公共走廊、50段樓梯被評估為極度嚴重毀壞或嚴重損毀。

值得一提的提是，宏昌閣、宏泰閣都有部份號數單位因方向原因，被評為沒有損毀（undamaged），惟宏新閣全部單位都至少輕微損毀。

宏福苑大火損毀情況：宏新閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏仁、宏道、宏盛、宏建 大部份沒有損毀

另外四座，包括宏仁閣、宏道閣、宏盛閣、宏建閣大部份單位被評為沒有損毀。其中，宏仁閣2號單位絕大部份極度嚴重損毀，亦有部份3號單位有同樣情況，1號、4號單位各有一個有此情況。宏道閣僅得2號、3號單位有極度嚴重損毀。

宏盛閣極度嚴重損毀的單位集中在6號單位。宏建閣僅得一個單位極度嚴重損毀，另有七個單位輕微損毀。

宏福苑大火損毀情況：宏仁閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火損毀情況：宏道閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火損毀情況：宏盛閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

宏福苑大火損毀情況：宏建閣。（宏福苑獨立委員會總結陳辭）

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7.17第三十場重點