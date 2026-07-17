男友毒打兼姦女友8日　襲擊至膠凳被打爛卻只認摑5巴　判囚6年半

無業男不滿相識約4個月的女友與他人見面未有報告，涉在住所8天內多番毒打及強姦女友，案件（HCCC56/2025）早前經審訊後，被告被裁定一項強姦及3項襲擊罪成。法官張慧琴今(17日)在高等法院判刑時稱，女事主在二人有親密關係時遭受此等對待，對她造成非常嚴重的心理傷害，摧毀的不止是她對他人，亦令她對身體自主權失去信任，而被告曾用以襲擊她的膠凳亦被打爛，但被告至今仍堅稱無強姦事主，及僅認打過她5巴等，認為他毫無悔意，判他入獄6年半。



只被裁定3項襲擊及1強姦罪成

被告麥嘉豪，23歲，無業。他原被控5項強姦和3項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於2023年10月29日至11月5日，在屯門湖景邨湖翠樓某單位5次強姦X，以及3次襲擊X。經審訊後只被裁定3項襲擊及1項強姦罪成。

被告麥嘉豪在高等法院被判囚6年半。(黃浩謙攝)

摧毀事主對身體自主權的信任

張官判刑時引述事主X的創傷報告，指X受非常嚴重和持續的心理傷害，涉案事件在她和被告的親密關係時發生，摧毀她對安全感、身體自主權和對他人的信任。她在案發後兩年半，仍有創傷後遺症。

報告指被告衝動追求官能刺激

張官續指，被告的心理報告指被告衝動，追求官能刺激，有濫交前科。此外，被告只承認摑X和扯她的頭髮，否認強姦她。報告認為，被告重犯性罪行的機會屬中等偏高，重犯暴力罪行的機會則屬中等。辯方的求情則指，被告因X出軌而襲擊她，但被告仍有在訊息對話關心X。

曾用膠凳襲擊事主至膠凳亦被打爛

法官判刑時則指，被告用膠凳襲擊X後，再強姦她，事件對X的心理造成創傷，且他在強姦X時沒有使用安全套，令X有懷孕和感染性病風險。就襲擊罪，法官指首兩罪涉及被告掌摑X，以及掐頸和打頭，X不但感到痛楚，眼部更被打至流膿。另一項襲擊罪，被告除了掌摑和拳打，亦用膠凳打X。法官指，涉及膠凳因此被打爛，其照片可見X的眼頭腫脹。

至今仍否認強姦無悔意

法官又指，被告現時仍否認強姦X，沒有悔意。法官就所有控罪，判被告監禁6年6個月。此外，被告是次犯案違反其簽保守行為的條件，法官亦頒令被告需繳交1000元。

被告拍拖後不想X與其他男性聯絡

控方案情指，被告和事主X案發時分別為21和19歲。兩人於2023年7月認識，同月發展成情侶，並有性關係。X間中會到被告湖景邨湖翠樓住所留宿。惟兩人拍拖3個月，已經常爭吵。被告不想X與其他男性聯絡，X則認為被告管束多。

X答想分手即被拳打腳踢兼要性交

至2023年10月27日，X到被告的家，被告指X與他人見面未報備而罵她，至清晨5時許，被告發現X和他人通電話，他盛怒下掌摑X的臉十多次，令其臉腫脹，又問X是否想分手，X稱是，被告情緒變激動，再拳打腳踢X，繼而與她發生性行為。

X留單位8日遭多番毒打

X稱因擔心再被打，又因被告曾自稱是「古惑仔」，她擔心家人受滋擾而不敢離開，然而她在被告家留宿的8天內，再多次遭毒打。她曾致電向朋友傾訴，被告聽到後，怪責她把兩人的事告知外人，從而又再打她。X曾到樓下向被告發短訊提分手，結果被告下樓把她帶回住所再打。被告並曾用膠凳襲擊X至膠凳亦裂開。

X怕被打死終在被告睡著時離開

X在被告住所期間，被告的朋友曾上門打麻雀，X要戴帽及口罩遮住傷勢。至第8天，X終感到忍無可忍，擔心再留下會遭被告打死，便趁被告睡著時離開，並在家人陪同下報警。

被告反指事主被虐狂

被告被捕在與警方的會面錄影曾稱事主是自願與他性交，他只認曾掌摑事主5至6巴，他又指事主是被虐狂，喜歡窒息性性愛，又指事主傷勢是自殘做成。

X稱在被告家中8天，曾5次在不情願下與被告性交，但陪審團只裁定11月2日X被毆打後與被告發生的性行為屬強姦，另外4次裁定強姦罪名不成立。