男友涉8天5姦女友　被告稱每次均在和好後性交　指女友認鍾意被虐

無業男友涉在8天內在住所毆打和5度強姦女友案，今（22日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告稱發現事主相與其他男性外出，甚至出軌，兩人在涉案數天多番口角，事主之後稱只是「貪玩」，表示會改，兩人多次在和好後性交，他並無強姦事主。被告承認曾掌摑事主一次，除此之外沒有施襲他。他又稱與事主交往後性交逾百次，更指事主自稱「M底(被虐狂)」，她曾稱鍾意被虐待，及喜歡「窒息性性愛」，他都是按事主要求掐其頸，並指事主更曾嫌他不夠大力示意他更用力。



被告麥嘉豪，23歲，無業。被告被控5項強姦和3項襲擊他人致造成身體傷害罪，控罪指他於2023年10月29日至11月5日，在屯門湖景邨湖翠樓某單位5次強姦X，以及3次襲擊X。

被告麥嘉豪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

稱兩人拍拖後曾性交逾百次

控方播放被告的錄影會面，他指於2023年7月和X拍拖，事主其後搬至他的住所，每月約有2至3天返回自己的住所居住。被告亦指兩人拍拖後，曾性交逾百次。

兩人因X上網約仔吵架

被告續指，X於同年10月27日至11月5日期間，亦到他的住所留宿。在該段時間，兩人為X「上網約仔」，相約其他男性外出一事，多番口角，期間X表示她只是「貪玩」，又表示會改。

指X要求被掐頸並要求他大力點

至10月29日時，被告發現X出軌，曾摑對方5、6次。X當時亦有自摑，又表示會改變及：「做番好。」兩人最終和好並性交。在性交期間，X著被告掐她的頸。他解釋，X自稱「M底」，指「佢（X)話鍾意被虐待」、「鐘意窒息性性愛」。X並認為被告掐得不夠大力，捉被告的手以更大力度掐她的頸。

每次都是和好後性交

被告否認在涉案數天強姦X，指兩人當時每天都有性交，而且都是在兩人和好後發生。他又指，除了29日掌摑X外，沒有再襲擊她。

只曾扯X的頭髮

就X聲稱於11月2日遭被告襲擊，包括用膠凳打頭，被告稱他只曾扯X的頭髮，但否認施襲。

疑X不忿被告不要她而誣告

至11月5日，被告表示接受不了X出軌，X問：「係咪唔想見到佢？」被告回應稱：「你走啦。」X遂離開並返家。惟被告指當時只是意氣用事，同日已致電求X原諒，著X回到他家，X亦答允。惟X之後向被告表示，母親不讓她外出。被告又指：「可能我打咗佢，唔要佢。」X因此不忿而指控他強姦。

案件編號：HCCC56/2025