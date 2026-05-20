男友涉8日5姦女友　事主稱多番被打　被告冷靜後要性交　不肯便姦

無業男友涉在8天內在住所毆打和5度強姦女友案，女事主今午(20日)出庭作供，她稱與被告拍拖一個月關係已轉差。案發的8天，由被告發現她與朋友見面開始，被告斥她未有「報備」而大怒並掌摑她。她後來向朋友傾訴，被告便罵她：「做乜同人哋講我哋啲嘢。」之後再打。他冷靜下來要性交，她不想便遭脫光被迫口交和被姦。她曾到樓下發短訊稱想分手，被告卻把她拉回家，並再強姦她。她因被告自稱有「古惑仔身份背景」，她怕家人受滋擾不敢離開。惟之後數天，仍不斷重複吵架、被打，及被姦的情況。至第8天，她終決定離開，事主稱：「驚再咁落去畀佢打死。」



被告麥嘉豪，23歲，無業。被告被控5項強姦和3項襲擊他人致造成身體傷害罪，控罪指他於2023年10月29日至11月5日，在屯門湖景邨湖翠樓某單位5次強姦X，以及3次襲擊X。

被告麥嘉豪否強姦及襲擊罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

相識1星期已屬半同居狀態

女事主X透過視像系統作供，她稱於2023年7月認識被告，兩人約1星期後發展成為情侶。她形容和被告屬「半同居」，她每星期約有5、6天，會居於被告的屯門湖景邨湖翠樓住所。惟拍拖約1個多月，兩人的關係已轉差。

被告不接受X有私人空間

X解釋，她會和朋友出外、逛街，只是一般社交，覺得沒有必要告知被告，惟被告查她的手機，發現X瞞住他「去搵朋友玩」，便會感到憤怒，責備X沒有向他「報備」。X認為此屬小事，她亦要有私人空間，被告不接受其說法，她之後有一段時間不再和朋友外出，但被告仍不時舊事重提。

常重提X與朋友外出的事而吵架

於2023年10月27日，X再到被告住所留宿。於29日時，被告無故再重提X和朋友出外的事，兩人因此爭吵。其後，X致電友人，指被告又責罵她，被告便問X和什麼人通電話，又稱：「做乜同人哋講我哋啲嘢。」X形容被告當時情緒激動，大力掌摑她的左臉。她感痛楚哭泣，被告再掌摑她的左臉10至20多次，並罵她說：「做乜同人講，搞到我好樣衰。」X稱當時「擋都擋唔到」，臉部被打至腫脹，影響左眼視力。

提分手遭拳打左腦十多次

被告後來問X是否想分手，X回應稱是，被告又變得激動，用手掐她的頸，和揮拳打她的左腦，並拳打她十多次，打至她的眼部腫脹，其後數天更流膿：「眼白紅哂，全部都係啲血。」

被告冷靜下來要性交不肯便姦

被告其後冷靜下來，表示想和X性交，X稱不想性交，被告便脫去兩人的衣物，先迫X口交，再強姦她。期間X曾推開被告，但未能成功。X指，被告曾自稱有「古惑仔身份背景」，因此她被性侵後不敢離開被告的住所，擔心被告會滋擾她的家人。

到公園發訊息提分手被拉回住所再姦

於10月30日晚上，X到樓下公園並向被告發訊息，表示想分手。被告便到公園拉她回住所，及在31日凌晨和下午4時兩次強姦她。

被告朋友上門打麻箱X需遮蓋傷勢

此外，被告於31日晚9至10時，曾約朋友到他家打麻雀。由於X被打至面頰、額頭和雙眼都腫脹和有瘀傷。被告怕人看到X的傷勢，便叫她戴帽和口罩遮蓋。被告朋友曾問X情況，X便稱不適不想傳染他們。X曾按被告吩咐外出買啤酒和煙，她同樣戴帽和口罩遮蓋傷勢。

遭被告用膠凳車落個頭至躺在地上

X指11月2日凌晨時分，被告再以X和朋友出外的事責備她。他先掌摑X，繼而向她揮拳，其後更拿膠凳「車落我個頭」。她已不記得被打了多少次，她形容被打至躺在地上並覺暈眩，被告則：「打到張凳爛埋先停手」。被告之後又要求性交，X稱感到不適拒絕，被告便再強姦她。

怕無命回家終離開

X稱於11月5日凌晨再被強姦，她同日下午離開。她解釋因已忍受不了，又說：「唔知自己仲有無命返屋企見屋企人，驚再咁落去俾佢打死」。

案件編號：HCCC56/2025