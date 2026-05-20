男友涉襲擊強姦女友　事主8日遭5姦臉腫睜不開眼　被告只認打5巴

無業男思疑女友有外遇，兩人因此多次吵架，他涉掌摑女方面腫多次，女方稱想分手，涉再遭男方毆打及強姦。她事後怕男方滋擾其家人，不敢離開男方住所，並在男方家8天內疑被姦5次，其間亦遭掌摑和拳打，男方有次失控，更涉用膠凳襲擊女方至膠凳裂開，女事主臉腫至不能睜開眼睛。她最終待男方睡著時離開，並在家人陪伴下報警。無業男否認指控，指女友自願與他性交，並稱只打過女友5巴。案件今(20日)在高等法院開審。



被告願認兩項較輕的襲擊罪不獲接納

被告麥嘉豪，23歲，無業。被告被控5項強姦和3項襲擊他人致造成身體傷害罪，控罪指他於2023年10月29日至11月5日，在屯門湖景邨湖翠樓某單位5次強姦X，以及3次襲擊X。

被告否認全部控罪，但就其中2項襲擊罪，願意承認罪名較輕的普通襲擊罪，但不獲控方接納。

被告麥嘉豪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩人拍拖3個月已經常爭吵

控方開案陳詞指，被告和女事主X案發時分別為21和19歲。兩人於2023年7月認識，同月發展成為情侶，曾發生性行為。X間中會到被告湖景邨湖翠樓住所留宿。惟兩人拍拖3個月，已經常爭吵。被告思疑X背著他和其他人交往，X則認為被告管束多，需瞞住被告才能和他人外出。

被告盛怒掌摑X臉十多次

2023年10月27日，X到被告家留宿。於29日凌晨時分，兩人再因X隱瞞被告和他人見面的事爭吵。至清晨5時許，被告發現X和他人通電話，但X未有透露對方是誰，被告盛怒下，掌摑X的臉十多次，令她臉部腫起並感到痛楚。

X稱想分手再遭毆打強姦

其後，被告問X是否想分手，X回應稱是，被告即情緒激動，除掌摑X，亦出拳打腫她的左眼，令X要勉強才能睜開眼睛。此外，被告又用手义頸，拳打X的後腦，繼而脫去兩人衣物，強迫X替他口交並強姦她。

X怕再被打及怕家人受滋擾不敢離開

X遭被告暴力及性侵犯後，因擔心再被打，亦害怕家人會受滋擾，不敢離開被告住所。及至30日晚上11時許，X離開被告的家到樓下公園。期間，她曾向被告發訊息表示想分手。被告便於31日凌晨到公園拉X回家，並在其住所內再強姦X，又於同日下午再性侵她。

被告失控拿膠凳襲擊X

至同年11月2日，兩人再為分手問題爭吵，期間被告失控，掌摑並拳打X，他又拿起膠凳，大力打向X，至膠凳亦裂開。X的眼被打至腫起，無法看東西，再遭被告掌摑。被告並於同日和11月5日凌晨，再兩次強姦X。

X無法忍受待被告睡著時離開

控方指，被告多次強姦X時都沒有使用安全套，並在她體內射精。X一直想離開被告住所，但被告稱若她離開，便會「搞」X的家人，X因此不敢把事告知他人，亦不敢走。惟她最終無法忍受，於11月5日趁被告睡著後離開。其後，X在胞姐和姐夫陪同下，到醫院檢驗和報警。

被告否認強姦只認打了5巴

被告於11月7日被捕，他警誡下稱：「我無強姦佢，我打咗佢5巴。」被告在錄影會面則指，涉案時在X自願下性交。他亦承認在10月29日，掌摑X臉5至6次。

案件編號：HCCC56/2025