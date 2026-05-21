男友涉8日5姦女友　辯方稱被告只動手數下　事主因自責而不斷自摑

無業男涉在8天5姦女友兼金毆打她案，事主今(21日)續在高等法院繼續作供，她稱曾為求與被告分手，發訊息以死相逼，但遭被告拒絕。辯方盤問時質疑事主稱遭被告毆打和強姦的說法，指案發的8日中，兩人雖曾口角，被告亦曾摑她約5至6下，但事主之後感自責不斷自摑，事主否認。辯方續指，事主叫被告為她烚蛋，她在該訊息稱呼被告「寶貝」，事主解釋因「叫慣咗」，又稱因其眼當時腫至「視線得番一條線」，故叫被告替她烚蛋。辯方再指兩人雖曾口角，但之後和好，事主自願下和被告性交，事主一概否認。



被告麥嘉豪，23歲，無業。被告被控5項強姦和3項襲擊他人致造成身體傷害罪，控罪指他於2023年10月29日至11月5日，在屯門湖景邨湖翠樓某單位5次強姦X，以及3次襲擊X。

被告麥嘉豪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

X發訊息稱無得救好想去死

事主X今繼續透過系統作供，提到她於2023年10月30日晚上，曾向被告發訊息稱：「嘉豪，世界上無我呢啲人，係咪更好」。至31日凌晨時份，X再發訊息：「我無得救，我真係好想去死，有乜方法唔麻煩到人」。X庭上解釋，她當時到樓下公園，希望以死相逼，令被告同意與她分手，惟被告拒絕，並著她返回其住所。

辯方X當時仍有與其他男朋友見面

辯方其後展開盤問，指X和被告拍拖時，她還有其他男朋友，亦有相約見面。她和被告常為此口角，X否認。辯方又指，被告沒有向X自稱是「古惑仔」，X並不擔心被告會騷擾其家人，X亦不同意。

辯方又指，X庭上說法與口供不符，如她庭上稱在10月29日遭被告掌摑左臉，但她在口供則指右臉被摑，X回應指事隔已久，不記得左臉或右臉。

辯方指X感自責而自摑

辯方期後道出案情，指被告和X當天曾經口角，他曾掌摑X的臉5至6次，但被告並非如X所述地摑她10至20次和揮拳，又指是X當時感到自責，不斷掌摑自己。口角後，兩人和X口角後和好，她自願下和被告性交，X不同意說法。

X在訊息稱呼被告為寶貝

辯方又引述X於10月30日早上10時許向被告發送的訊息，稱：「寶貝，幫我烚隻雞蛋」。辯方指根據X的說法，她發該訊息時，已遭被告毆打和強姦，質疑她為何仍稱呼被告為「寶貝」。X說：「佢(被告)話我哋仲一齊，未分開。」之後又指：「因為叫慣咗。」辯方隨即質疑，為何X叫一名行兇者替她烚雞蛋，以推散瘀血，X指告當時心情不錯，她的眼亦腫至「視線得番一條線」，她已無力，便叫被告替她烚雞蛋。

辯方指被告只把膠凳掟向櫃

就X聲稱於11月2日遭被告用膠凳打，辯方指兩人當天口角，被告扯她的頭髮，和把膠凳掟向櫃，因此損毀櫃門。X不同意。辯方續指，X於11月4日把一張露背照片傳給被告。根據X的說法，她當時己被多次強姦及被毆打，應不會主動傳送自己的「靚相」、「性感相」，X不同意。

案件編號：HCCC 56/2025