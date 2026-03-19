全球最佳航空名單出爐　HK Express首奪低成本航空成「世一」

國際航空評級機構AirlineRating日前發表2026年度全球最佳航空公司名單，其中國泰航空旗下的HK Express香港快運，由去年的第4名升至榜首，首奪低成本航空冠軍成為「世一」。評價指，香港快運擁優秀的艙務員及配置的座椅舒適，而餐飲服務更是大亮點，同時兼顧香港街頭小食及國際美食，充分證明低成本不等於低質素。



國際航空評級機構AirlineRating日前發表2026年度全球最佳航空公司名單，HK Express香港快運首奪低成本航空冠軍成為「世一」。（AirlineRating圖片）

國泰航空旗下的HK Express香港快運首奪低成本航空冠軍成為「世一」。（香港快運圖片）

HK Express香港快運由去年的第4名升至榜首。（香港快運圖片）

HK Express香港快運由去年的第4名躍升至榜首

國際航空評級機構AirlineRating日前發表2026年度全球最佳航空公司名單，分為三個類別，包括全球最佳傳統航空、混合型航空及低成本航空，本港航空公司表現出色，其中國泰航空旗下的HK Express香港快運，由去年的第4名升至榜首，首奪低成本航空冠軍。

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen指，雖然香港快運相對於其他競爭對手，並未提供Wi-Fi和機上娛樂等附加服務，但優勢在於優秀的艙務員，機隊大部份配置「Recaro SL3710舒適座椅」，充分證明低成本不等於低質素。

評價指，HK Express香港快運提供的餐飲是一大亮點。（香港快運圖片）

餐飲服務評為大亮點 同時兼顧香港街頭小食及國際美食

Sharon Petersen又指，香港快運提供的餐飲更是一大亮點，更涵蓋香港街頭小食，同時兼顧國際美食，難得地在服務、舒適度及性價比之間保持平衝，可謂是低成本航空公司中最佳。

我們有幸品嚐了菜單，這絕對是一大亮點，它不僅提供道地的香港街頭小吃，還精選了一系列國際美食。美食體驗本身就是旅程的一部份，與目的地本身同樣重要。 AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen

香港快運航空行政總裁毛潔瓊對成為「世一」深感自豪。（資料圖片／鄭子峰攝）

HK Express香港快運︰去年全年接載近800萬名旅客

香港快運指，繼早前獲評為全球最安全低成本航空公司後，再下一城為香港航空業寫下重要的里程碑，公司過去一年持續拓展亞洲航線網絡及增強運力，去年全年接載近800萬名旅客，相當於香港國際機場每8名旅客，便有1人選乘香港快運。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，對成為「世一」深感自豪，強調這項榮譽屬於團隊每一位成員，也反映旅客一直以來對的信任，公司將持堅定的決心持續突破，讓更多旅客能以可負擔的票價「盡情去飛」。

HK Express香港快運2025年全年接載近800萬名旅客，相當於香港國際機場每8名旅客，便有1人選乘香港快運。（香港快運圖片）

2026年全球最佳低成本航空公司名單

第1位／香港／香港快運航空（HK Express）

第2位／澳洲／捷星航空（Jetstar）

第3位／馬來西亞／亞洲航空（AirAsia Group）

第4位／拉脫維亞／波羅的海航空（AirBaltic）

第5位／新加坡／酷航（Scoot）

第6位／沙特阿拉伯／納斯航空（FlyNAS）

第7位／美國／微風航空（Breeze）

第8位／英國／易捷航空（easyJet）

第9位／匈牙利／維茲航空（Wizz Air）

第10位／越南／越捷航空（Vietjet Air）

