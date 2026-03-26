油價｜HK Express：4.1起燃油附加費加至$389　每兩周檢視並調整

國泰航空今午宣布，再次調整燃油附加費，以應對燃油價格飆升。其子公司香港快運HK Express亦宣布，將由4月1日起調整燃油附加費，由香港出發前往海外航點的航段，將調整至港幣389元。其他航段的燃油附加費則按適用出發地及當地貨幣釐定。香港快運又表示，為能更靈活應對航空燃油價格波動，將每兩周檢視並調整燃油附加費。



香港快運亦宣布，將由4月1日起調整燃油附加費，由香港出發前往海外航點的航段，將調整至港幣389元。

香港快運指，受近期航空燃油價格持續高企及波動影響，航空公司營運成本顯著上升，持續為航班營運帶來壓力。燃油附加費是緩和並抵銷部分燃料成本上漲的關鍵機制。鑑於現時情況，全球多間航空公司已因應油價上漲而實施相近幅度的燃油附加費。

香港快運又指，將由4月1日起調整燃油附加費。由香港出發前往海外航點的航段，相關附加費將調整至港幣389元（前往中國內地的航段除外）。其他航段的燃油附加費則按適用出發地及當地貨幣釐定。

快運補充，為能更靈活應對航空燃油價格的波動，將每兩周檢視並調整燃油附加費，以更即時反映航空燃油價格的上升或下降。頻密檢討屬臨時措施，將待中東局勢穩定後再重新檢視。