HK Express日本航班有乘客暈厥　醫生乘客施急救　英俊外貌爆紅

近日一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班上發生了一宗突發醫療事件，一名中年男乘客突然暈厥，機組人員隨即進行急救，並透過廣播緊急呼籲醫護人員協助。一名年輕醫生當時挺身而出，卻因外貌及其多重身份「爆紅」。



一名網民在社交媒體「小紅書」上發文，指香港快運航班上發生了一宗突發醫療事件，「一位帥哥（真的很帥，目測185以上）立即挺身而出」。（小紅書 @小紅薯zack）

施急救醫生張海傑（Ryan）是一位健身運動員，身材健碩。（IG @ryanhkcheung）

一名網民在社交媒體「小紅書」上發文，指近日一班由香港飛往福岡的香港快運航班上發生了一宗突發醫療事件，一名中年男乘客突然暈厥，機組人員隨即進行急救，並透過廣播緊急呼籲醫護人員協助。

發文者指「一位帥哥（真的很帥，目測185以上）立即挺身而出，和空姐溝通並給病人做了一些處理」。

一名醫生挺身而出，卻因外貌及其多重身份「爆紅」。他是一位Hyrox運動員，身材健碩。（IG @ryanhkcheung）

這位醫生因外貌出眾成焦點，其真實身份迅速曝光。他名叫張海傑（Ryan），曾就讀港大醫學院，並曾在瑪麗醫院急診科工作。他在社交媒體IG上的自我介紹是「doctor/musician/hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使）。 除了醫生外，還有其他身份。

他的其中一個身份是唱作歌手兼結他手。他曾發佈多首個人原創音樂作品，如《The Risk of Driving》，在各大串流平台的累積播放量已超過70萬次。另外，他亦是室內全能體能耐力賽HYROX的官方大使。

一名醫生挺身而出，卻因外貌及其多重身份「爆紅」。他也是一位音樂人，不時在社交媒體分享自己演出的片段。（IG @ryanhkcheung）

他其後在IG發帖回應意外爆紅，以「Thank you for the love from 小紅書」（多謝來自小紅書的愛）為題，指最近因工作和考試在社交媒體上消失了一段日子，剛好讓他反思為甚麼會開始分享，「其實很簡單，想把正能量、健康，還有音樂，慢慢分享給更多人。」