入境處招聘體驗日逾1600人參加　較去年升一成　料聘200入境人員

屯門入境事務學院今日（18日）舉行招聘體驗日，逾1,600人報名參加，較去年上升超過一成。入境事務學院院長林萱時表示，今個財政年度預計聘請50名入境事務主任及150名入境事務助理員。截至本年6月30日，入境事務助理員申請者逾6,500名，去年全年申請人數超11,000人，申請人數較往年增加。入境事務主任公開招聘由7月9日開始接受申請，至7月29日截止，入境事務助理員則繼續進行全年招聘。



入境事務學院院長林萱時（中）表示，今個財政年度預計聘請50名入境事務主任及150名入境事務助理員。（湯致遠攝）

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入境主任初步面試改制 增雙語討論環節

林萱時補充，今年入境事務主任初步面試改制：考生先以廣東話及英語各討論一題，發表意見並互作回應，隨後演講。新增廣東話討論環節，全面測試兩語表達，提升招聘效率。

入境事務學院院長林萱時表示，今個財政年度預計聘請50名入境事務主任及150名入境事務助理員。（湯致遠攝）

體驗日活動多元 在職人士與畢業生積極參與

體驗日當天有招聘人員講解投考流程，帶領參觀戰術訓練場、模擬出入境大堂和模擬法庭。現場體能測驗工作坊設有多個體能項目，如仰臥起坐、蹲撐立、40米來回跑等。

Edwin今天來參加體驗日，他去年從港大測量系畢業，目前從事測量相關工作，之前未體驗過入境事務工作，今天特地來體驗活動。他之前是業餘羽毛球運動員，平時會練習仰臥起坐、跑步和跳遠等項目，在全部投考測試中對體能測試最有信心。他表示體驗日中看到模擬出入境場面「像真的一樣」，「令我好像在機場或海關，很親切的感覺」。

Edwin今天參加體驗日，他去年從港大測量系畢業，目前從事測量相關工作，之前未體驗過入境處業務，今天特地來體驗活動。（湯致遠攝）

除了像Edwin一樣已投身職場的求職人士之外，現場亦有眾多應屆畢業生參與活動，藉此瞭解入境事務。