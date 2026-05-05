兩港男日本飛驒山脈遇險一死一獲救　入境處：已派員陪家屬赴當地

【山難／日本／飛驒山脈／阿爾卑斯山脈】兩名香港男子周日（3日）在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）攀山期間，在海拔3,190米位置沿繩下降時被困，受礙於現場氣候惡劣，當地救援隊伍至周二（5日）才能安排直升機搜救，最終成功吊起其中一人，送院時清醒，而另一人其後證實不治。本港入境處表示，已派員陪同當事人家屬前赴當地提供協助。



兩名港男5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈受困，救援人員5月5日早上救出其中一人。（《中日新聞》截圖）

兩名港男在日本歧阜縣北阿爾卑斯山被困兩日後，其中一人5月5日早上獲救援直升機吊走。（東海電視台截圖）

入境處：繼續積極跟進事件及按家屬意願提供協助

入境處周二表示，在接獲相關求助後，即時透過外交部駐港特派員公署，以及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已派員陪同當事人家屬前赴當地提供協助。香港駐東京經濟貿易辦事處亦協助入境處聯絡當地相關部門，以了解最新救援情況。

入境處會繼續與公署、總領館、經貿辦及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處又提醒，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人。