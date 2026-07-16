新西蘭港人車禍遇難　入境處證接求助　已按家屬意願提供可行協助

中國駐新西蘭駐克賴斯特徹奇（基督城, Christchurch）總領事館公報指，當地時間7月15日上午，南島皇后鎮附近卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road）發生一宗嚴重交通事故，一名香港人喪生。



香港入境事務處今日（16日）證實接獲相關求助，並已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐克賴斯特徹奇總領事館了解情況，及已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



中國駐新西蘭駐克賴斯特徹奇（基督城, Christchurch）總領事館公報指，當地時間7月15日上午，南島皇后鎮附近卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road）發生一宗嚴重交通事故，一名香港人喪生。（Google地圖截圖）

入境處表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐克賴斯特徹奇總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

處方又指，會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

香港入境事務處7月16日證實接獲相關求助，並已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐克賴斯特徹奇總領事館了解情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

處方提醒，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868，或透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人，以及發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。