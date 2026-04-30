五一｜旅監局加強打擊非法導遊領隊　聯同入境處巡查及宣傳行動

【五一／勞動節假期】內地五一黃金周明日（5月1日）展開，旅遊業監管局今日（30日）公布，為加強打擊非法導遊及領隊，一連兩日（4月29及30日）聯同入境處到各區熱門旅遊景點，展開聯合巡查及宣傳行動，早前亦出席文體旅局召開的跨部門會議，與相關政府部門及業界代表會面，商討加強打擊非法導遊及領隊的具體措施。



海關同日公布，昨日（29日）起加強巡查各區購物熱點，向商戶進行合規宣傳教育，提醒他們遵守《商品說明條例》規定，以保障消費者的權益。海關人員並在陸路口岸派發宣傳單張，提醒旅客光顧信譽良好的商店。



旅監局在內地五一黃金周前，聯同入境處到各區熱門旅遊景點，展開聯合巡查及宣傳行動，包括尖沙咀鐘樓。（旅監局圖片）

旅監局在內地五一黃金周前，聯同入境處到各區熱門旅遊景點，展開聯合巡查及宣傳行動，包括黃大仙。（旅監局圖片）

旅監局聯同入境處到各旅遊景點巡查及宣傳

內地五一黃金周（5月1日至5日）將至，旅監局今日（30日）公布，為加強打擊非法導遊及領隊，局方一連兩日（4月29及30日）聯同入境處到各區熱門旅遊景點，包括西九文化區、香港故宮文化博物館、尖沙咀鐘樓、星光大道及黃大仙等，展開聯合巡查及宣傳行動。

旅監局表示，相關人員向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿光顧非法導遊或領隊，旅監局在內地五一黃金周會繼續與執法部門合作，嚴厲打擊非法導遊及領隊。

旅監局又指，較早前出席由文體旅局召開的跨部門會議，與相關政府部門及業界單位協調入境旅行團的管理安排，包括與立法會議員姚柏良及江旻憓、保安局、入境處、旅遊事務署及旅議會代表會面，商討加強打擊非法導遊及領隊的具體措施。

旅監局提醒，內地旅客如受到商家不公平對待，或發現懷疑非法導遊及領隊，應立即通知旅監局或報警尋求協助。（資料圖片）

內地旅客如受到不公平對待應立即報警求助

《旅遊業條例》（第634章）對香港持牌導遊及領隊設有完整的規管框架。任何人在香港提供任何導遊或領隊服務，必須持有旅監局發出的導遊或領隊牌照，如無相關牌照，不得擔任導遊或領隊，違者即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁一年。

旅監局提醒，內地旅客參加訪港旅行團前，務必確認相關內地旅行代理商，在內地是否具備合法經營資格，其香港行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。如受到商家不公平對待，或發現懷疑非法導遊及領隊，應立即通知旅監局或報警尋求協助。

香港海關4月29日起加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶必須要遵守《商品說明條例》規定，以保障本地消費者和訪港旅客的消費權益。圖示海關人員於銅鑼灣的藥店加強巡查。（新聞處圖片）

香港海關4月29日起加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶必須要遵守《商品說明條例》規定，以保障本地消費者和訪港旅客的消費權益。圖示海關人員在尖沙咀派發宣傳單張。（新聞處圖片）

海關加強巡查各區購物熱點 陸路口岸派宣傳教育單張

海關同日公布，昨日（29日）起加強巡查全港各區購物熱點，並到油尖旺、紅磡、土瓜灣和銅鑼灣等購物區，向藥店、參茸海味店、珠寶首飾店及小販攤檔，進行合規宣傳教育，提醒零售商戶和旅遊從業員遵守《商品說明條例》規定，以保障消費者的權益。

海關人員會在陸路口岸派發宣傳單張，提醒旅客光顧信譽良好的商店，選購貨品前應留意規格，多作比較，而付款前要確認總價格和計價單位，並保留單據及相關紀錄，若日後需要申訴可作為憑證。如消費者對貨品的真偽抱懷疑，應先向商標持有人或代理商查詢。

香港海關4月29日起加強巡查全港各區購物熱點，圖示海關人員在銅鑼灣進行宣傳教育，並派發宣傳單張。（新聞處圖片）

香港海關4月29日起加強巡查全港各區購物熱點，圖示海關人員在銅鑼灣進行宣傳教育，並派發宣傳單張。（新聞處圖片）

海關設快速行動隊處理旅客緊急投訴

海關又指，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物，已設快速行動隊，處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

根據《商品說明條例》，商戶使用不良營商手法均屬違法，包括作出虛假商品說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性營業行為、先誘後轉銷售行為，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。