新西蘭南島車禍港人兩死兩傷　入境處：已按家屬意願提供可行協助

新西蘭南島坎特伯雷（Canterbury）於當地時間周五（15日）下午發生嚴重三車相撞事故，當中一輛為卡車。車禍造成5人傷亡，當中4人為香港遊客，兩死兩傷。入境處表示，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐當地總領館了解情況，會按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



新西蘭南島坎特伯雷（Canterbury）於當地時間周五（15日）下午發生嚴重三車相撞事故，當中一輛為卡車，造成五人死傷。(Ashburton Guardian facebook相片)

5月15日，兩名港人在新西蘭遇上三車相撞車禍，當場不治，兩同行港人受傷送院。事故令道路封閉，有長車龍。（NZ Transport Agency Waka Kotahi - Canterbury & West Coast 影片截圖）

據新西蘭國家電視台（TVNZ）旗下官方新聞平台「1News」報道，周五下午約1時12分，新西蘭南島塞爾溫區（Selwyn）靠近班賽德（Bankside）附近、北拉卡亞路（North Rakaia Road）與1號公路（State Highway 1）的交叉路口發生一宗嚴重三車相撞事故。

當地警方表示，緊急服務部門接報後隨即趕往現場救援，5人傷亡。醫護人員抵達後證實，其中兩人傷勢過重，當場宣告不治。另外3名傷者則分別受輕傷至危殆。受事件影響，該路段一度封閉近5小時，車輛需要改道，報道指車龍一度長至少1公里。

2026年5月15日，兩名港人在新西蘭一場三車相撞事故中當場不治。圖為涉事路段，限速100公里。（Google地圖截圖）

中國駐基督城總領事館周六（16日）證實，事故中不幸遇難的兩人均為來自香港的遊客，另有兩名港人受傷。總領館對此表示深感痛惜，並已在第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治傷者，同時為傷者及家屬提供即時的領事服務與協助。

中國駐基督城總領事館5月16日發表通報，證實5月15日新西蘭三車相撞事故中不幸遇難的兩人均為來自香港的遊客，另有兩名港人受傷。（中國駐基督城總領事館微信截圖）

香港入境處回覆表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐當地總領館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助，處方會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件。

入境處指出，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。