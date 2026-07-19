宏福苑業主大會｜居民批安排混亂、遊花園　為何無人問責

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（19日）召開法團特別業主大會，於大埔、啟德、香港仔與天水圍以廣播形式同步進行。會議途中，多位業主提早離場，又不約而同批評合安「遊花園」，認為合安未能解答業主的疑問。亦有業主批評核數報告有錯，因此投下反對票。

多位業主批評早上入場安排混亂。大埔會場早上有居民情緒激動下身體不適送院，其女兒表示，合安事前未有通知只准一人進入會場，令自己要到轉播區與父親分開，父親送院一個多小時後，始獲通知。



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宏建閣中層居民陳先生在會議開始不到兩小時便離開大埔會場，批評合安面對提問時避而不答，認為大會「無意思」。（夏家朗攝）

特別業主大會今早11時多起開始，原預計下午5時才結束，不過各個會場下午起便陸續有人離開。宏建閣中層居民陳先生在會議開始不到兩小時便離開大埔會場，他批評安排不當，稱原已取得父母授權出席業主大會，惟與其他街坊一度被禁入會場，導致早上11時點算人數時出席人數不足，最終擾攘逾半小時才能進入轉播區，但無法投票。

陳先生稱，今次大會其中一項議決議程是通過核數報告，惟他質疑報告資料、日期出錯，「數字我都唔知有冇錯，你點叫我哋去投票？我冇可能見到一份錯嘅嘢但投贊成票。」另一項議程是通過在兩個月後召開業主大會，他指業主正在思考賣業權與否，質疑為何未能加快召開大會時間，讓業主清楚了解更多資訊。

批合安面對提問時避而不答

他批評合安面對提問時避而不答，舉例有居民質疑合安無解答問題，惟主持以給予另一人發問機會為由，拒絕回應。他指，大埔會場只有少數人能發問，坦言「無意思」，故提早離場。

談及聽證會，陳先生批評政府代表未提部門責任，僅說自己被騙，說法厚顏無恥，「高官問責制去咗邊？當年梁錦松太太偷步買車都要即時下台，點解今日死咗168個災民，一個官員都唔需要負責？」他指，委員會代表大律師點名四個部門失職，他促請政府在報告出爐後向相關部門問責，否則「唔知你點面對呢個選舉」。

中午12時許，有救護車駛進大埔社區中心。現場消息指，一名出席會議的居民報稱頭暈和心臟疼痛，清醒送院治理。（香港01記者攝）

八旬翁被迫與家人分開坐 送院一小時女兒始知悉

中午12時許，有救護車駛進大埔社區中心。現場消息指，一名出席會議的男居民報稱頭暈和心臟疼痛，清醒送院治理。

其女兒方女士（化名）受訪稱，她和八旬父親昨日原獲合安確認，可到大埔主場出席業主大會，並已核對電話號碼及姓名，惟今早到場時，他們獲告知只有一人可進入主場，原因是位置不足，只能分開在主場地及轉播區坐。然而，她目睹不斷有人進入主場地，對合安說法感到不解，於是向三名職員提議讓父親進内，但被拒。

因不少居民到大埔希望進入主場參與會議，合安最終在大埔社區加設轉播區。方女士獲准進入主場，父親被安排到轉播區。

會議過了四個議程後中場休息，她致電父親時才得悉對方身體不適，早於一個小時前已被送院。她質疑，早前二人被拒入主場地，職員理應知道他們的關係，不解為何沒有職員通知，她鼓譟地說，「成個幾鐘頭，原來我老竇入咗醫院，但無人同我講過⋯⋯你哋戴晒對講機，下面發生咩事你哋都知。好彩我老竇冇事，但合安呢個安排非常差」。

宏志閣中層居民黃小姐表示，政府要求居民在8月31日或之前賣業權，但賣業權之後，居民就不能夠再出席業主大會，變相無法繼續討論他們關注的議題：「我哋根本作出唔到選擇」。（香港01記者攝）

到天水圍出席業主大會的宏志閣中層居民黃小姐，散場後批評安排混亂，稱直至大會開始前一日才收到短訊確認，又不滿分開四個場地開會的安排，「我冇試過參與一個AGM（業主大會）係要一直望住個mon，睇住主席個樣去開。」

黃小姐稱當有問題想反映的時候，曾試過向在場職員反映，但現場職員並沒有向大埔主會場轉達，令居民部份問題沒有得到解答。

黃小姐至今未賣業權，她批評政府及合安「調亂次序」。黃小姐先不滿，保險要有待政府出最終報告，才能處理索償事宜。黃小姐希望知道賠償金額，再決定賣不賣業權，但政府要求居民在8月31日或之前賣業權。另外，賣業權之後，居民就不能夠再出席業主大會，變相無法繼續討論他們關注的議題：「我哋根本作出唔到選擇」。今日會上通過兩個月內再開業主大會，她期望問題可於下次開會前處理。

宏福苑特別業主大會舉行期間，不少有業主提早離開。（夏家朗攝）

鄭生及太太步出天水圍天暉路社區會堂，他表示，業主大會在點票及監票時，合安在各會場均安排一名律師在場見證，他們在天水圍現場查識誰是律師，只見一位身穿西裝的年輕人表示為律師，未能提供任何卡片，也不願意提供律師樓及其姓名，他們感到十分困惑，為何該名律師可以不提供律師樓名稱或其名字，他們稱會向合安電郵查詢涉事律師身份。

他們指，合安整個大會都未能解答居民疑問，包括賣業權後的保險事宜，他們直言合安未有代表居民向政府查詢居民疑問，稱縱使全體宏福苑居民在場也沒法解決問題。

二人的5歲女兒及外傭在大火中離世，他們指除了關心居所賠償事宜，更關心的是想政府承認有關責任，並向居民道歉。

宏志閣居民熊女士。（任葆穎攝）

宏志閣居民熊女士昨晚準備一系列問題，包括政府以什麼理據收回未受大火波及的宏志閣、為何不准居民上樓等，惟她在業主大會期間未獲選中提問，她在會後憤然稱，「我唔要新屋，我寧願你幫我維修返」。

她稱，今次業主大會在居民「千呼百喚」下才成功舉行，惟她認為合安未有正面回應居民提問，「我唔知我五個鐘喺度做緊乜」，又指未知會否出席下次業主大會，相信屆時不少居民已出售業權。

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會。（夏家朗攝）

區議員：無甚突破

大埔北區議員胡綽謙指，大會主要解釋財務問題，例如大維修退款等問題，合安「解釋到嘅都解釋咗」。不過，有居民詢問保險賠償內容，合安方面則沒回應，因為他們也不肯定相關保險條款內容。對於兩個月後再開大會，他表示應該也無甚突破，因為相關責任依然懸而未決，所以預計也只是解答居民其他新查詢。