宏福苑業主大會｜大比數通過兩個月內再開會、否決去年核數報告

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（7月19日）上午11時會召開法團特別業主大會，特別業主大會在四個場地舉行，分別位於大埔、啟德、香港仔與天水圍，主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。有575名居民親身或授權出席，佔整體居民28.98%。居民以約八成比數，否決去年的核數報告，報告中英文日期及內容出錯，由原法團聘請的核數師拒出席；居民亦以九成比數通過，兩個月內再開大會。

居民關注保險問題，太平保險（香港）代表表示，20億元火險政府收購業權後，不會賠付予居民，亦要待獨立委員會報告及刑事調查後，才能開始理賠程序。

居民多次提問哪一個官員引用哪一條條例，封鎖宏福苑及禁止宏志閣居民回家收拾物件，合安代表多次回應指，非職權範圍內可回答。



《香港01》宏福苑五級火專頁

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宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」周日（19日）上午11時會召開法團特別業主大會，大會在四個場地舉行，分別位於大埔、啟德、香港仔與天水圍。在大埔，因場地最初禁止兩名聯名業主一同進入，擾攘良久；另有獲授權人士，需時約45分鐘確認身份，致居民或獲授權者未能準時入場。大會延遲至約11時15分開始。

接近六小時的大會，大會主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。

合安表示，已經發出1732張大維修退款支票，超過1.1億元。

合安亦有匯報沒有被大火波及的宏志閣情況。代表律師表示，宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，包括將宏志閣與宏福苑其餘7座大廈劃分，例如設立進出通道等，也要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，之後亦涉及解散現有法團、清盤等程序，當中時間、花費都很高，故在法律及實務上均相當困難。

有575名居民親身或授權出席，佔整體居民28.98%。居民以約八成比數，否決去年的核數報告，報告中英文日期及內容出錯，由原法團聘請的核數師拒出席；居民亦以九成比數通過，兩個月內再開大會。

在大埔及啟德，居民不時起哄。居民普遍不滿合安至今才開業主大會、不滿大會分四個地方進行、不滿無法上樓執拾、不滿宏福苑被政府一直封閉等，多於一名居民問及，「邊一個部門、機構、官員，要求圍封我哋嘅單位？」

多名居民，尤其住在只有一個單位焚毀的宏建閣或無被大火波及的宏志閣，在會上表再度回家執拾的訴求，盼合安代表居民向政府反映：「你係我哋嘅代表嚟㗎嚇？」陳偉強稱可看看 「一戶一社工幫唔幫到大家」。

其中一項議程為合安設立實體辦事處，但不少業主在發問期間表明，其實設立實體專為宏福苑居民的辦事處，作用不大，因居民只希望增加溝通渠道，稱合安熱線長期打不通、問問題又找不到人。有居民在會上發言，稱「你實體又好Virtual都好，最緊要係搵到人。」

2026年7月19日，管理公司合安舉行宏福苑特別業主大會，宏建閣居民陳先生出席大埔社區中心場次，中途提早離場。（夏家朗攝）

會議途中，多位業主提早離場，又不約而同批評合安「遊花園」，認為合安未能解答業主的疑問，亦有多位業主批評安排混亂。亦有業主批評核數報告有錯，因此投下反對票。

宏建閣居民陳先生未到下午三點已離開啟德社區中心的會場，他指會上有居民關注能否再次返回單位，惟合安一直沒有直接回應，或者稱沒職權回答，質疑合安只是「遊花園」。他又指，會議中的人核數報告日期有錯，令人質疑報告資訊真確性，因此投下反對票，並認為會議無法解答居民疑問，令人意興闌珊，因此提早離開。

宏仁閣居民陳太指，許多居民都關注再次上樓的問題，有居民提問究竟是哪條法例、哪個部門禁止居民上樓，惟合安僅叫他們問一戶一社工，「我今日先知原來一戶一社工個權力係咁大。」她形容今日會議如同嘉年華會，「不斷帶我哋喺到遊花園。」

她又表示，會議提到政府會在風季後，公佈宏福苑大廈勘察報告，惟當時居民或已不再是業主，質疑公佈時間較遲。下次業主大會要在兩個月之後，但居民下月底前要決定是否出售業權，陳太希望合安可在相關死線前開會，「真係希望政府大發慈悲，唔好再玩呢場馬嬲戲。」

【16:55】合安：除宏志閣外，另外七座勘察報告，要待政府經過風季雨季，會視乎結構安全，再公布勘察報告。目前那七座正圍封，合安無法勘察。

會議結束。

【16:40】再有居民提問，哪一個官員、引用哪一條條例封鎖宏福苑，若合安作為管理人不知道，可以回答不知道，再代表居民向政府交涉。居民亦有提問，為何只有宏志閣有報告，而且其他幾座無報告。

合安代表律師：圍封是政府安排，政府基於什麼法律原則，合安無收到相關訊息。合安不方便解說，不想錯誤演繹政府原因。

【16:30】超過90%業主贊成通過決議，兩個月內召開下次業主大會。

【16:18】有出席業主大會的居民指，今日會議要議決通過兩個月內再度召開業主大會。有在宏志閣居住超過40年的住戶質疑兩個月後可能許多業主已出售業權，變相沒權參加業主大會。

【15:16】合安討論議決兩個月內舉行下次業主大會。居民關注，政府收購業權等最後限期是8月31日，賣業權後是否需要開業主大會，政府會否否決開會？合安代表表示，法例要求這個業主大會必須開，若未賣業權，居民可以參加。

【14:50】太平保險代表：大維修工程公司「宏業」，有購買建築工程全險、僱傭補償保險，亦有太平保險（香港）承保。亦需要待獨立委員會及政府部門的報告。

【14:38】合安：若設立專為宏福苑法團的辦事處，費用需要業主夾錢。目前合安的費用由龔如心慈善基金支付，而此前法團營運費用餘額還有約1000萬元。

【14:24】居民關注大維修供款欠款，合安會通知收購業權的政府，後續會發放欠款通知書，但未有決定如何安排。

太平保險代表：一般保險理賠，首先要釐定保單責任，涉及責任險、民事索償，要第三者要向責任方提出民事訴訟，再由有關責任方向承保保險公司，提交理賠申請。很明白大家心急理賠進度是否能推進，但受限於調查工作，如獨立委員會、政府有關部門的調查結果，才能推進。

【14:16】居民要求合安回答哪一個部門、以哪一條法例封鎖宏福苑？為何只有宏志閣狀況的評估報告，沒有其他樓宇的報告？

就封鎖宏福苑，合安代表：之前已與政府溝通，有上樓需求可以問一戶一社工。

律師代表：勘察報告，得出的法律意見是超越合安作為管理人的職責範圍，因此不適宜在會議上討論或通過議程。

太平保險代表：火險在保單責任確立前提下，無論是否重建，保險賠償原則是以維修所需的合理建築成本，計算賠償金額。

【14:15】居民關注大維修退款如何計算，又表示追問一個月無獲答覆。合安表示，基於期數的供款，以及大維修餘額為基準。

【14:10】財產全險（火險）太平是否不賠？有按揭情況下，保險如何處理？私人保險如何安排？責任險賣業權後是否一併賣申索責任？

太平保險代表：

火險責任評定，要獨立委員會正式公布結果後，才可以作全面評估。不是業權賣給政府後，太平就不用賠償。賣業權與否不會有影響。

按揭貸款文件，要求保險賠償優先償還貸款，剩餘部份給業主。

不同保險投保同一個單位，不會獲得雙重賠償，這是保險和法律原則。會按不同保險公司去評估分擔。

責任險方面，保單責任與相關法律責任，要第三者向責任方提出民事索償，責任方再向承保的保險公司申請。

【14:00】居民關注火險賠付問題，保險公司代表再回應表示，政府收購業權後不賠付予居民。

宏志閣電梯保養合約，合安表示由龔如心慈善基金每三個月支付，會繼續支付，直至有最終結果為止。至於宏志閣居民不能回家、以什麼法律限制的問題，合安表示無職權可以回答，並非管理人可以安排。

【13:51】測量師代表：鴻毅2025年12月17日發出《支付工程費用證明書（第十五期）》，已支付工程款HK$179,894,166.84。法團並無任何已完工部分但未付款的情況。

律師代表：民事追究，在獨立委員會幾刑事案件裁決後才適宜處理。民事訴訟，一旦敗訴，或需要承擔勝方訟費，因此需要非常審慎。

【13:46】合安：最多20億元保險賠償，政府收購業權時，會一併買走索償權。責任保險申索權，仍在大火中有人身傷亡的認識中，政府不會買走相關權利。

【13:44】太平保險（香港）代表：保單法律責任，要待獨立委員會正式公布後，再作法律評估。

【13:40】火險包括大廈結構（不包括地基）、公共地方、小業主單位收樓時的狀況（包括天花、地板、牆），投保額為20億元。小業主家居財務並不包括在內。

【13:34】2025年1月1日至12月31日核數師報告，79.89%反對，不獲通過。早前居民發現，核數師中英文日期不同，合安表示核數師無到場，居民可以投票決定是否通過，而該份2025年1月1日至12月31日核數師報告是由該時段的時任法團、即徐滿柑為主席的法團所聘請核數師完成。

【12:21】截至12點，親身及授權出席業主人數為568，佔全體1984的28.63%。

【12:15】大維修若有欠款，律師會通知政府，居民可以聯絡解說專隊。

宏志閣居民提問，為何宏福苑居民不能回家取回物件，有什麼法律禁止居民回家？

合安回應指，政府未解封，不是管理人（合安）職權範圍內可以安排。

【12:13】管理費退款安排，還有合約（如太陽能板等）仍在商討中，要待日後處理。

【12:00】業主提問，合安以難以聯絡業主為由，而推遲開業主大會，但又可以聯絡業主發放退款支票，要求合安解釋原因。合安指是場地問題，已經積極安排。

業主亦發現，核數報告中英文日期對不上，要求合安解釋。合安表示，報告由核數師簽署，曾邀請核數師出席，但對方表示不出席。會反映情況。

【11:44】截至7月15日，發出1732張退款支票，共1.146億元。平均每戶6.6萬元。

【11:42】宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，例如設立進出通道等。門檻相當高，要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，需要解散現有法團、清盤等，時間、花費都很高。

2026年7月19日，宏福苑法團特別業主大會，合安管理公司公布大維修退款1.14億元。（居民提供）

【11:30】合安管理人解釋，賣業權、樓換樓計劃、原址重建不納入議程原因，因與《建築物管理條例》抵觸。

【11:00】業主大會9點開始登記進場，11點開始。有部份居民持有授權票，一度有居民因授權票問題被禁進場，部份居民解釋後獲准進場。

根本「合安管理有限公司」7月4日發出的通告，特別業主大會會議議程如下︰

1) 管理人匯報與前業主立案法團之交接進度；

2) ⁠ 管理人匯報宏志閣情況；

3) ⁠ 管理人匯報管理人啟動退回大維修餘款予全體業主；

4) ⁠ 管理人匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告；

5) ⁠ 討論及管理人匯報工程保險、屋苑保險之跟進情況及進度；

6) ⁠ 討論及管理人匯報宏福苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；

7) ⁠ 討論管理人設立實體辦事處的建議，以協助處理宏福苑業主的查詢；

8) ⁠ 討論及議決兩個月內舉行下次業主大會；

9) ⁠ 其他事項。



2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（資料圖片/蔡正邦攝）

至於上周五完成的宏福苑大火獨立委員會前後歷時近四個月、一共30場的宏福苑大火獨立委員會聽證會在今日下午迎來最後一節，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃就圍標問題作總結陳辭後，總結今次匯報。

他在最後一場聽證會，展出參考「格蘭菲爾問責網」（Grenfell web of blame）的圖片，指2017年英國的大火後，調查委員會製作了圖表，說明責任誰屬。他又指，宏福苑與格蘭菲爾大火一樣，事後各方不斷推走自己責任，惟他強調，若當時有「做多一點」，今次傷亡有機會減少。

▼168名死難者完整名單▼



據《香港01》了解，聽證會及調查過程揭示的制度問題錯綜複雜，委員會需要時間完整梳理，預計要到10月下旬才能提交報告。

獨立委員會代表律師在總結陳辭中詳述四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），直言是監管機制失效令到騙徒有機可乘。消息指，這也將是調查報告研判政府方面直接責任的基調。

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片/蔡正邦攝）

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 夏家朗攝）