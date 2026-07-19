宏福苑業主大會｜婆婆不懂登記到場碰彩數　有授權人士入場經轉折

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（19日）上午11時召開法團特別業主大會，於大埔、啟德、香港仔與天水圍以廣播形式同步進行，主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。



有宏福苑居民今早在入場時遇困難，有聯名業主兩人到場，但僅一人准進場，並引述職員稱「要睇下有無位剩先畀另一個入」。亦有持授權票人士引述合安職員指「律師話（授權票）無效」，一度未獲准入場。也有長者業主因不懂得上網登記，因此到場「撞彩」看看能否入場。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會。（夏家朗攝）

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會，警方在會場外設置傳媒區，要求傳媒在傳媒區內採訪。（夏家朗攝）

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會，會場外圍已架設擋板，遮擋場內情況。。（夏家朗攝）

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大埔社區中心會場旅遊巴接送居民 操場外圍設擋板

各會場於上午9時開始登記。今早所見，大埔社區中心陸續有居民乘坐旅遊巴、或步行前往會場。中心操場外圍已架設擋板，遮擋場內情況。會場入口設於寶鄉街的側門，出口對設於正門。

宏盛閣居民何女士（左）現居於大埔，被派往天水圍社區會堂的她質疑地方錯配，最終獲准進入大埔會場轉播區。（夏家朗攝）

男業主盧先生表示是透過Facebook才得知今日7月19日有業主大會。

現居大埔被派天水圍會場質疑「地方錯配」

宏盛閣居民何女士現居於大埔，惟被派往天水圍社區會堂，她希望親身在現場參與，故提早於9時抵達大埔會場，並獲安排到轉播區，截至上午10時許，同場約有20多人。

何女士稱認識2名街坊遇同類情況，質疑地方錯配，「咩叫就我哋居民住邊區？有好多天水圍但被派去大埔，有啲又去啟德」。她說昨日先後十度致電合安並提出查詢，其間合安一度稱辦公時間完結而拒絕回應，她及後不斷致電才獲回覆。

男業主到場希望了解捐款去向

67歲的男業主盧先生則表示，自己是在Facebook才得知有業主大會。記者問及有否登記、是否收到通知的短訊等，他表示：「我收唔到要登記，真係唔知」，又稱合安從頭到尾無通知，強調今日到場是希望了解自己想知道的事，包括捐款去向等。

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」7月19日召開法團特別業主大會，其中一個會場天水圍會場有業主排隊進場。（香港01記者攝）

「合安管理有限公司」7月19日召開法團特別業主大會，在天水圍會場，有業主表示大會原本容許兩名聯名業主進場，但到場後職員表示「無位剩」，只可安排一名業主進場。（香港01記者攝）

八旬業主徐女士表示，收到合安信件，但因為不懂得上網等登記，因此到場「撞彩」看看能否入場。她又引述「一戶一社工」指，她用作登記業主大會的合安網頁密碼被改去。（香港01記者攝）

業主稱原准兩人入場 到場後卻被告知另一人要待有空位始可進場

在天水圍會場，有業主表示，業主大會原本容許兩名聯名業主進場，但到場後，職員表示「無位剩」，只可安排一名業主進場，另一名業主要等待有空位才可進場。

同時有持授權票人士未能入場，事後獲告知授權票被重覆提交。職員表示，會確認最新提交的授權票為有效，惟最新提交的授權票是以該人士身份登記，其後職員經核實後，該名人士獲准入場。

亦有入場人士的授權票雖然無重覆提交，但仍未獲准入場。他引述合安職員表示，「律師話（授權票）無效」，但職員未作更多解釋。

八旬業主稱用作登記業主大會的密碼被改

八旬徐女士表示，收到合安信件，但因為不懂得上網等登記，因此到場「撞彩」看看能否入場。她又引述「一戶一社工」指，她用作登記業主大會的合安網頁密碼被改去。