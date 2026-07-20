01揭招標妥新名單24%有五年內定罪　市建局終回應　剔除三間公司

《香港01》7月10日揭發，市建局今年6月及7月剛更新的大維修承建商預審名單的97間公司中，至少23間承建商過去五年涉違反《工廠及工業經營條例》被定罪，佔整體約24%，當中4間有逾10項定罪紀錄，涉違資格，但照樣發布。

記者查詢後26日，市建局與發展局統一回覆《香港01》，稱申請指引列明承建商需就「涉及致命或導致嚴重身體傷害的定罪個案作出申報。至於性質相對輕微的違規定罪則無需申報，亦不影響預審資格」，最新名單為94間承建商，比月初公布的97間少3間，但無解釋除名準則。



市建局2024年列明，預審名單上的承建商要合資格，過去五年內不可有判罪紀錄。《香港01》翻查勞工處定罪紀錄，發現今年7月剛更新的大維修承建商預審名單的97間公司中，至少23間承建商過去五年涉違反《工廠及工業經營條例》被定罪，佔整體約24%，當中4間有逾10項定罪紀錄。

市建局收查詢26日後始覆

《香港01》記者早在6月23日已向市建局查詢，相關承建商有否涉及虛假陳述、是否單靠承建商申報訴訟紀錄但無核查，至截稿前未有回覆。直至7月14日，《香港01》記者再向發展局查詢，市建局才與發展局綜合回覆。

發展局及市建局稱，在工地安全和職業安全方面，為維持承建商質素與確保市場足夠競爭之間取得合理平衡，市建局在申請指引列明承建商需就涉及致命或導致嚴重身體傷害的定罪個案作出申報。至於性質相對輕微的違規定罪則無需申報，亦不影響預審資格。

市建局：已除名25顧問、20承建商

市建局稱，一直密切留意執法部門的行動、市場資訊及媒體報道，以適時更新名單。自「預審名單」推出至今，市建局先後將不符合資格標準的25間工程顧問公司及20間承建商從名單中除名，包括涉及宏福苑大火的鴻毅建築師有限公司及宏業建築有限公司。

市建局7月17日再更新招標妥名單，

接查詢後26日更新名單 三公司被除名

市建局又指，「預審名單」內有94間承建商，名單上的承建商在過往五年內，沒有涉及貪污或串謀詐騙等刑事案件的定罪紀錄，亦沒有涉及致命或導致嚴重身體傷害事故的定罪紀錄。

《香港01》的報道刊出時，預審名單有97間承建商，但現時只有94間承商，即已將三公司除名。

翻查資料，市建局在7月17日再更新預審名單。對比新舊名單，《香港01》報道中有17項被勞工處定罪紀錄華營建築，有6項定罪記錄的三和建築，及建華建築發展有限公司被除名。但市建局及發展局，在回覆中並無解釋過除名準則。

發展局稱，正與市建局敲定加強版「招標妥」服務的具體措施和執行細節，包括制訂更嚴謹的「預審名單」及背景審查，強化對業主立案法團和業主聘請合規的顧問和承建商妥善進行大廈維修工程的支援。在加強版「招標妥」下，市建局會與有關政府部門訂立通報機制，獲取相關定罪資訊，主動核查申報資料，以適時更新「預審名單」。

市建局標誌。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

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