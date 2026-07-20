Skincentral小紅書宣傳　皮膚科醫生何天儀被除牌6個月緩刑3年

中環皮膚科日間醫療中心「Skincentral」，6名醫生被指在「小紅書」發布宣傳性貼文。醫委會研訊小組今日（20日）召開聆訊，中心董事兼皮膚科醫生何天儀涉批准並縱容發布具贊助字樣的付費宣傳貼文，被裁定專業失當罪成，由於她於2019年有同類違規，故被裁定從醫生普通名冊中除名6個月，緩刑36個月執行。另外5名醫生則罪名不成立。



醫委會研訊小組今日（20日）召開聆訊，「Skincentral」中心董事兼皮膚科醫生何天儀涉批准並縱容發布具贊助字樣的付費宣傳貼文，被裁定專業失當罪成，須從醫生普通名冊中除名6個月，緩刑36個月執行。（網頁截圖）

涉小紅書發布違規宣傳帖 董事何天儀負責審批 醫委會收投訴信

6名被告分別為陳慶釗、周家源、何天儀、劉安祥、柯志剛和鄧永善，當中只有董事何天儀出席聆訊。醫委會秘書處早前收到一封投訴，指6名涉事醫生於2023年10至11月期間，在「小紅書」的「Skincentral」帳戶上違規發布宣傳帖文。

帖文附有6名醫生的宣傳相片，並載有「在香港HK科學養膚：中環高端院所觀察」、「背靠專業資格團隊，提供客製化肌膚保養方案，照顧你從提升肌膚的舒適與韌性，到優化膚質與膚色，改善線條與輪廓的 360° 肌膚需求」、「配備國際化一線設備，供自由搭配選擇，更多項目詳情，歡迎諮詢」的簡體字樣。

辯方律師：何天儀負責小紅書帳號發布前的審批工作

按辯方律師提交的陳述書，「Skincentral」小紅書帳號主要由公司數位媒體傳播組成員負責營運，而何天儀會負責進行發布前的審批工作。

翻查Skincentral網頁，何天儀仍在專業團隊的名單內。（網頁截圖）

秘書處未能提供相關證據 裁其他5名醫生控罪不成立

研究小組頒布判辭，只有何天儀罪名成立；至於外5名被告，由於秘書處未能提供相關證據，故裁定罪名不成立。

判辭指，「Skincentral」宣傳帖文均與公共衞生教育無關，又指帖文極具說服力，令公眾產生不合理的期望，認為被告何天儀作為專業人士，能就病人每方面的皮膚科問題提供個人化治療，令病人向她諮詢。

判辭引述養和醫院副院長鄺國熙「賣廣告」一案，指對廣告字句施加限制時須合理和必要，並且避免誤導公眾或損害專業性，以防止不正當競爭、發布虛假或具誤導性的廣告。

翻查Skincentral網頁，何天儀（左）仍在專業團隊的名單內。（網頁截圖）

何天儀在2019年有同類違規紀錄 判除名3個月、緩刑12個月

研訊小組主席鄧惠瓊表示 ，醫委會已於2006年發出警告，所有違規宣傳的案件應受罰，並會從普通名冊中除名一段時間；在嚴重個案中，除名命令則會立即生效。

何天儀在2019年有同類違規紀錄，涉及她在網路發布文章和照片，宣傳其專業執業、服務、護膚產品及療程，她當時被判從普通名冊中除名3個月，緩刑12個月。

判辭指，何天儀的不當行為在於缺乏警覺，未能採取積極措施防止同類事件再次發生。考慮到同類案件，研訊小組認為何應保持警剔；與此同事，鑑於何事發後制定詳細工作流程供公司人員參考，最終判處她姓名從名冊中除名，為期6個月，緩刑36個月後執行。