金庸女婿吳維昌醫生涉不當用藥　失眠病人死亡　判除牌18個月緩刑

著名武俠小說作家金庸（查良鏞）的女婿、普通科兼內科專科醫生吳維昌，被指於2004年為一名失眠病人治療時，涉不當使用藥物咪達唑侖和安定，以及在情況需要時，沒有轉介病人至其他專科，病人住院期間離世。醫委會於今年一月裁定吳維昌專業行為失當，判他從普通科醫生名冊中除牌18個月，緩刑30個月，相關裁決今日（6日）刊憲。



武俠小說作家金庸（查良鏞）女婿、普通科兼內科專科醫生吳維昌，被指於2004年為一名失眠病人不當使用咪達唑侖和安定，以及在情況需要時，沒有轉介病人至精神科專科。（香港内科及腸胃中心圖片）

案情指，一名患有多種慢性疾病的病人於1988年起向吳維昌求診，並於2004年12月3日至4日因失眠自行入住養和醫院，同樣由吳維昌治理。吳維昌亦是證明該名病人有能力訂立遺囑的醫生。

該病人2004年12月3日入住養和醫院後，按照吳維昌指示，曾多次接受咪達唑侖和安定的靜脈注射，最後一次注射的時間約是12月4日晚上6時30分。同晚10時，病人心臟驟停，最後於10時30分死亡。

咪達唑侖和安定屬於苯二氮䓬類藥物，醫生處方時需小心謹慎，在靜脈注射後更需進行多項監察。研訊小組根據調查，認為吳維昌處方苯二氮䓬類藥物時，沒有適當的持續評估及檢查。

另外，醫委會秘書專家證人指，「靜脈注射苯二氮䓬類藥物在失眠治療中沒有立足之地，使用該類藥物進行靜脈注射以治療失眠的風險遠大於益處」。研訊小組同意專家意見，認為吳維昌不當地對病人食用高劑量及 / 或靜脈注射苯二氮䓬類藥物。

判詞又指，吳維昌沒有就病人失眠為病人轉介至其他專科醫生以進行診症、精神評估及/或治療。研訊小組認為，吳維昌理應知道自身能力範圍，應轉介病人至其他能妥善解決失眠根本原因的專科醫生。

醫委會於今年1月裁定吳維昌專業行為失當，判他從普通科醫生名冊中除牌18個月，緩刑30個月，相關裁決今日（6日）刊憲。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

研訊小組認為，吳維昌上述做法未達香港註冊醫生應有標準，裁定其三項專業行為失當。研訊小組考慮他承認違紀控罪的相關事實細節，以及無就專業行為失當一事抗辯，於2026年1月30日判處吳維昌從普通科醫生名冊中除牌18個月，緩刑30個月。