「健康快車」推免費白內障跨境手術　助200基層患者北上治療一眼

「健康快車」今日（20日）舉行免費白內障跨境手術計劃啟動禮，公布新一項白內障跨境手術先導計劃，首階段可提供200個免費名額，為在本港公立醫院輪候多時及有經濟困難的患者提供跨境手術治療，協助他們重拾健康視野。



是次先導計劃由「健康快車」與深圳希華愛康健醫院合作推出，首階段可提供200個免費名額，每名成功申請者可接受一隻眼睛的白內障復明手術。計劃涵蓋術前評估及檢查、白內障手術、一晚住院觀察、三次術後覆診，以及相關藥物及術後護理，惟合資格病人需自行負擔交通費及個人開支。



「健康快車」推免費白內障跨境手術，首階段可提供 200名額助基層重拾光明。（何姿瑩攝）

健康快車香港基金主席譚耀宗：利用港深跨境醫療協助 兩地資源互補

健康快車香港基金主席譚耀宗致辭時提及過去29年間，合共協助逾25萬名白內障患者重拾光明。他指出公立醫院眼科醫療服預需求殷切，現時全港公立醫院有超過六萬名病人輪候白內障手術。

他又提到，隨着近年內地醫療水平發展迅速，有不少港人北上求醫，期望利用港深跨境醫療協助，透過兩地資源互補，讓更多本地基層患者及時得到治療，同時切實地舒緩香港的醫療壓力。

申請資格及流程

1. 申請人必須是公立醫院白內障手術輪候冊內的患者，並同意前往深圳希華愛康健醫院接受手術；

2. 通過「健康快車」免費白內障跨境手術計劃篩查問卷之篩選標準；

3. 出席先導計劃簡介會，並通過醫護的專業判斷，以確定申請人初步合格參與計劃

4. 獲通知到深圳希華愛康健醫院做術前評估及檢查，以最後確認是「合資格病人」，並安排手術日期及時間。



*名額先至先得，但因應患者視力情況和之前輪候時情酌情處理。深圳希華愛康健醫院有最終醫療快定權。

「健康快車」今日（20日）舉行「免費白內障跨境手術計劃」啟動禮，公布新一項白內障跨境手術先導計劃。（健康快車）

創會主席方黃吉雯：目標擴大計劃 冀首年能惠及五千名病人

健康快車創會主席方黃吉雯強調，計劃主要服務對象為公立醫院眼科輪候白內障手術的患者，期望首階段完成200個名額後，能向社會各界籌集更多善款，在可控範圍內擴大計劃，冀首年能惠及五千名病人。

眼科名醫林順潮：內地醫療水凖已經與香港看齊 冀促進港深醫療融合

港區人大代表、希瑪醫療集團創辦人及高級顧問林順潮，指內地醫療水凖已經與香港看齊，計劃進一步落實醫療數據互通，確保患者在內地接的手術數據，能夠輸入香港醫療系統，有望促進港深醫療融合。

他續稱，積極探索港深醫療互補的優勢，為本港基層患者提供額外可靠的治療選擇，從而減輕本港公立醫院眼科服務的輪候壓力。

全國人民大代表林順潮稱積極探索港深醫療互補的優勢，望兩地醫療數據互通。（何姿瑩攝）