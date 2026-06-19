「躺著玩手機」更易得白內障？眼科醫生曝4危害：直接灼燒晶狀體

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，不過台灣眼科醫生粘靖旻近日在Facebook提醒，這項看似平常的習慣，可能增加白內障風險，因此提出躺著滑手機傷害晶狀體的4大原因，提醒民眾留意。



1. 藍光刺激晶狀體 躺姿比坐姿高

第一，長時間近距離使用手機時，螢幕藍光會在晶狀體內誘發自由基反應，進而破壞蛋白質結構，加速晶狀體混濁。尤其躺著使用手機時，眼睛與螢幕距離往往更近，藍光刺激量也會增加，而在昏暗環境中滑手機，瞳孔放大後更可能讓藍光進入量提高。

相關圖輯：白內障年輕化！醫生驚揭「每天盯螢幕8小時」不及這些壞習慣傷眼

+ 12

2. 躺姿讓眼睛承受更大壓力

粘靖旻表示，許多人忽略躺姿對眼睛帶來的影響。由於平躺時重力改變，眼內房水循環效率下降，眼壓通常會比坐姿時更高。若長期處於眼壓偏高狀態，不僅可能增加青光眼風險，也可能影響晶狀體營養供應與代謝功能，使晶狀體上皮細胞更容易老化受損，間接提高白內障發生機率。

3. 睫狀肌過度緊繃加速老化

她進一步指出，躺著滑手機時，眼睛往往長時間聚焦在30厘米以內的近距離範圍，睫狀肌必須持續收縮才能維持清晰視線。若長時間無法放鬆，容易形成慢性疲勞狀態，進一步影響晶狀體彈性與正常代謝循環。雖然短時間內不一定有明顯感受，但長期累積下來，仍可能增加眼睛老化負擔。

4. 直視手機+室內燈 灼傷晶狀體

除了藍光與近距離使用問題外，粘靖旻也提醒，躺著滑手機時，螢幕經常位於臉部正上方，加上可能同時直視室內燈光，長期接受高能量光線刺激，容易在晶狀體內累積光氧化傷害，進而加速蛋白質變性與混濁。若已出現眩光、視力模糊或夜間看燈有光暈等狀況，建議盡早尋求專業評估。

延伸閱讀：手機「深色模式」能護眼竟是錯！醫生糾正「錯誤常識」：恐更傷眼

+ 8

其實睡前滑手機對健康的影響，近年來已有不少醫生提醒。台灣精神專科醫生尤冠棠曾指出，手機、平板等3C產品發出的藍光，可能干擾人體生理時鐘，讓大腦誤以為仍處於白天狀態，進而延後睡意產生。

他表示，真正影響睡眠的不只是藍光本身，還包括短影音、社群通知與即時訊息帶來的「睡前認知喚醒」，使大腦持續維持警覺狀態。長期下來除了增加失眠與疲倦風險，也可能影響情緒、自律神經與整體健康，因此建議睡前30至60分鐘開始減少螢幕使用時間，讓大腦逐步進入休息模式。

延伸閱讀：

31歲沒1000萬很廢？親戚一句話他傻眼 吐總資產堵對方嘴

雨下不停衣服曬不乾？生活達人曝4招加速乾燥：不用苦等太陽

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

