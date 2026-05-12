荃灣港安免費白內障手術降申請門檻　料200低收入長者受惠

撰文：蕭通
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本港白內障患者隨人口老化攀升，70歲以上長者超過七成患有。醫管局每年新增約2.5萬至3萬宗個案，截至去年底，公立醫院輪候手術個案達65,059宗，平均輪候3至4年，以致部分患者錯過手術「黃金期」。有見及此，港安醫院慈善基金—荃灣理事會推出「金睛火眼慈善白內障手術計劃」，全額資助合資格的低收入長者進行白內障手術，至今已有400人受惠，目前計劃接受申請，名額約200個。

左起：荃灣扶輪社候任社長姚佑嶸、受惠長者瑜婆婆，與荃灣扶輪社社長鄭王秀玲合照。（主辦方提供圖片）

申請年齡降至55歲　擴至領取長生津或傷殘津貼人士

港安醫院慈善基金—荃灣理事會主席鄧錦雄表示，荃灣理事會繼續獲善長同善團捐款，擬再開放約200個資助名額。同時調整了兩個主要申請條件：年齡由65歲降低至55歲，希望可幫助有工作能力的人；經濟審查方面，取消了撒瑪利亞基金準則，擴展至領取長者生活津貼或傷殘津貼的長者都可申請。

荃灣扶輪社候任社長姚佑嶸強調，會安排專車接送助病人就醫。（主辦方提供圖片）

申請人火速獲安排手術　免公院輪候數載

70歲的瑜婆婆為計劃受惠者之一，她飽受白內障之苦多年，平日閱讀要用放大鏡，更曾因看不清地面而跌倒，導致長期不敢出門。原本想在公立醫院做手術，但要等至少兩、三年。幸獲社工介紹，申請「金睛火眼慈善白內障手術計劃」，不到4個月便獲安排手術。

她表示，「如果無基金（荃灣理事會）資助做手術，世界仍然係矇查查，好唔開心；現在可以看清世界，開心好多，人都外向了」。

荃灣扶輪社社長接送覆診　長者喜出望外

令瑜婆婆更喜出望外的是，荃灣扶輪社社長鄭王秀玲（Michele）曾親自上門，接載她到荃灣港安覆診。原來Michele不論工作多忙，平常都會盡量撥時間，送長者直達醫院，並且窩心陪診。

Michele表示，「長者可能獨居、行動不便，要從家到醫院做手術，可能要轉很多程車，做完手術後再搭車會是一個問題」。

78歲何婆婆獲資助白內障手術，重見光明。（主辦方提供圖片）

長者視線模糊怕外出　被迫放棄嗜好及社交

78歲的何婆婆也是其中一名受惠者，其右眼白內障急速惡化，但公立醫院要年底才有機會檢查，做手術起碼要等三年。由於視線模糊，她曾於酒樓下樓梯時跌傷，從此不敢夜間外出，也被迫放棄看粵劇和與好友聚餐。

領長者生活津貼的何婆婆，難以負擔私院手術，幸得社工介紹得悉此計劃。申請不到兩星期即獲回音，3月中火速做術前檢查。她興奮表示，5月初做手術的前夕，子女和她吃海鮮大餐，預先慶祝告別迷霧，重見光明。

眼科醫生何頴流指出，白內障手術越遲做，併發症風險越高。（主辦方提供圖片）

延遲手術增難度及併發症風險

香港港安醫院—荃灣眼科顧問醫生何頴流醫生指出，若不及早做白內障手術，晶體會愈來愈硬，增加手術難度，引致併發症及青光眼風險較高，康復時間亦較長。病人因行動力受限，不願出門而減少社交，或誘發抑鬱，整個人身心都受影響。

港安醫院慈善基金—荃灣理事會主席鄧錦雄、荃灣扶輪社候任社長姚佑嶸、社長鄭王秀玲，與受惠長者瑜婆婆、何婆婆合影。（主辦方提供圖片）

「金睛火眼慈善白內障手術計劃」資料

計劃包括一次手術前檢查、局部麻醉白內障切除手術 （日間手術、無需留院），以及3次手術後檢查。

申請資格：

- 年滿55歲或以上之香港永久性居民

- 正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障

- 正領取綜援 / 長者生活津貼 / 傷殘津貼 / 通過撒瑪利亞基金入息及資產審查的低收入人士

- 身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告

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