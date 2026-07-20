L’Oréal旗下Aesop、Kiehl’s等香港網店8.18關閉　實體店仍運作

法國美妝集團L'Oréal（歐萊雅）旗下多個品牌宣布，香港官方網店將營運至8月18日後停運，受影響品牌包括YSL Beauty、ARMANI beauty、Aesop、Kiehl’s等。各品牌指，顧客日後可前往本地實體店或在內地網購平台天貓的官方旗艦店購買產品。



法國美妝集團L'Oréal（歐萊雅）旗下多個品牌宣布，香港官方網店將營運至8月18日後停運。（L'Oréal香港Facebook圖片）

8.18起可到天貓官方旗艦店訂購

L'Oréal集團旗下多個品牌包括Lancôme、YSL Beauty、ARMANI beauty、Aesop、Kiehl’s、shu uemura在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

各品牌指，由當日起，顧客可前往天貓的官方旗艦店或親臨全港各官方門市、專櫃試用選購。品牌會員積分仍可繼續於全港所有實體門市及專櫃兌換使用。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal集團旗下多個品牌在官方網店宣布，因應網店營運安排調整，現有網上商店將營運至2026年8月18日。

L'Oréal去年中向員工公布香港分部與內地分部合併 傳出大幅裁員

2025年6月底，L'Oréal香港分部向員工公布，將與內地分部合併，傳出大幅裁員。當時有員工向《香港01》表示，香港分部超過200名員工「收大信封」，只餘下少量與前線溝通的員工，以維持基本營運。據了解，僅極少數員工調到廣州公司工作。