結業潮｜日式豬扒店「吉豚屋」全線撤出香港　攻港14年、曾有13店

【結業潮／吉豚屋／日式豬扒】本港結業潮持續，過江龍日式豬扒專門店「吉豚屋」無預警突然撤出香港，《香港01》今早（5日）分別到其中位於葵芳、旺角及油麻地的三間分店，全部都沒有營業，油麻地店更已貼出招租告示。日本官網則顯示，香港各店地址及電話號碼已被刪除。



翻查資料，吉豚屋早於2012年登陸香港，高峰期開有13間店，惟近年分店數量逐漸縮減，直至近日傳出全線結業的消息，只餘下兄弟品牌「東京淺草炸雞專門店」仍在香港繼續經營。



日式豬扒專門店「吉豚屋」近日無預警突然結業，圖為葵涌廣場門店。（歐陽德浩攝）

吉豚屋葵涌廣場店5月5日早上已落下捲閘，隔壁小食店員工稱該店上周起已沒有營業。（歐陽德浩攝）

吉豚屋葵涌廣場店5月5日早上大門緊閉，隔壁小食店員工稱該店上周起已沒有營業。（歐陽德浩攝）

葵涌廣場門店今早無如常營業 隔壁小食店︰上周已沒開門

近日網上流傳日式豬扒專門店「吉豚屋」撤出香港，最後5間位於旺角、荃灣、石門、葵芳及油麻地的分店全線結業。《香港01》記者今日到其中葵涌廣場門店觀察，發現營業時間已到，但仍然落下捲閘，並未開舖，隔壁小食店員工稱該店上周起已沒有營業。

至於旺角通菜街店同樣沒有營業，鄰近商戶指旺角店亦是上周起沒再開舖，最初以為純粹休息，近日看到網上消息始知結業。該商戶續指，吉豚屋旺角店平日多人光顧，本身也是常客，且事前無任何結業徵兆，現在最擔憂該店丟空後，會引發衞生問題。另外，位於彌敦道的油麻地店亦沒有營業，甚至已貼出招租告示。

吉豚屋的FB專頁目前仍未公布結業消息，但早前3月份宣傳策略仍相當進取，例如賀歲片《夜王》劇中角色「葵芳」一炮而紅，其後港鐵在葵芳站客務中心發售精品送優惠券，吸引大批影迷前往打卡，其FB專頁隨即公布優惠，顧客只要出示葵芳站打卡照或《夜王》票尾，便可獲全單9折及贈送炸蝦一隻。

吉豚屋旺角店同樣沒營業。（洪戩昊攝）

吉豚屋油麻地店已貼出招租告示。（洪戩昊攝）

吉豚屋高峰期13間店 兄弟品牌東京淺草炸雞專門店未撤出香港

翻查資料，吉豚屋隸屬於日本上市公司Arcland Service，旗下共有16個餐飲品牌，其中吉豚屋在2012年登陸香港，由日本母公司與香港企業合資成立Hikari Arcland經營，高峰時期開有13間店，惟近年分店數量逐漸縮減，其中炮台山及寶琳店已在今年初先後結業。

若在日本官網翻查海外分店，可發現香港吉豚屋各店地址及電話號碼已被刪除，只餘下由WAEN International特許經營的「東京淺草炸雞專門店」，目前該品牌在港共有3間店，分別位於黃大仙、荔枝角及荃灣。