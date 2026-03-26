「糕餅界畢卡索」Pierre Hermé中環店3.31最後營業　品牌撤出香港

攻港13年、由知名法國糕點師Pierre Hermé開設的馬卡龍店Pierre Hermé Paris，其最後一間位於中環國際金融中心商場（IFC Mall）的門店，將於下周二（31日）最後營業，隨後關門結業。



翻查資料，Pierre Hermé曾被譽為「糕餅界畢卡索」，其創立的糕餅店在2013年首次攻港，又曾在西九龍圓方麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店開設分店，但其後結業。今次IFC店結業，意味該品牌將撤出香港。



由知名法國糕點師Pierre Hermé在港開設的馬卡龍店Pierre Hermé Paris，其最後一間位於中環國際金融中心商場（IFC Mall）的分店，將於下周二（31日）最後營業，隨後結束營業。（林遠航攝）

據了解，Pierre Hermé Paris早前向香港員工發電郵宣布結業消息，並指品牌會撤出香港。記者今午（26日）以顧客身分向IFC分店店員查詢，獲店員確認該店將於下周二（31日）最後營業。

翻查資料，Pierre Hermé出品的糕點精緻，曾被美國雜誌《Vogue》譽為「糕餅界畢卡索」，以馬卡龍最聞名。其創立的糕餅品牌「Pierre Hermé Paris」在巴黎、東京、澳門等地均設有分店，2013年首次攻港，除了中環IFC第一間門店，亦曾在西九龍圓方麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店開設分店，但其後結業。