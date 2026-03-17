消息：YahooHK新聞4月起停自家內容　香港分部大部份員工將遣散

消息指，雅虎於1999年在香港成立的分站雅虎香港（Yahoo! Hong Kong）今日（17日）與內容及商業部門人員召開會議，交代Yahoo HK將「縮減」Yahoo新聞及財經新聞等媒體業務，4月1日起轉低度運作，新聞部大部份全職員工將於3月31日遣散，包括銷售部員工，有員工今日已收到相關通知。



據悉，Yahoo新聞的內容供應商在3月31日後仍會提供內容，Yahoo HK有小部份員工會在過渡期繼續維持首頁運作，過渡期暫定至6月，估計目前的30至40人全職員工，3月31日後可能會減少三分之二。據悉，Yahoo HK未有提及「縮減」業務原因，Yahoo HK的電郵及搜尋服務維持，《香港01》正向Yahoo HK查詢。



消息指Yahoo HK媒體業務4.1起低度運作。（網頁截圖）

雅虎是一間美國網際網路服務提供商，成立於1994年，其後在1999年成立香港分站「雅虎香港 Yahoo Hong Kong」，攻港初期市場佔有率巨大，競爭對手包括MSN、Google及新浪網等，用戶主要使用電郵及搜尋功能，甚至電腦科教師在千禧年代期間，也會教導學生開設雅虎電郵。

雅虎香港YouTube頻道今年2月5日疑上傳最後一條影片，至今再無更新頻道。（網頁截圖）

直至2017年，美國電信公司Verizon收購雅虎，即雅虎作為獨立公司的歷史正式結束。隨後雅虎香港多個功能陸續被重整或取消，如今轉型發展新聞及資訊平台，向用戶轉載大量不同平台的文章，同時聘請特約記者報道新聞，以及邀請名人擔任專欄作家。

此外，雅虎香港2014年已開設YouTube頻道，旨在提供新聞、財經、娛樂、體育及吃喝玩樂等影片，訂閱數累計10.4萬。