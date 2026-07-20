科技園率18港企參展上海WAIC　吸引AI企業赴港「出海」

撰文：蕭通
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「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」（WAIC 2026） 周一（20日）於上海圓滿結束。香港科技園公司聯同香港貿易發展局、數碼港及港深創新及科技園有限公司，率領共18家本地人工智能（AI）企業參展，透過創新科技展示、參與論壇、商貿及投資配對、企業考察，以及多項國際交流活動，展現香港創新實力及國際化優勢。

香港科技園公司攜手香港貿易發展局、數碼港及港深創新及科技園有限公司，率領共18家本地人工智能企業參與「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」，展現香港AI生態圈的創新實力及國際化優勢。（香港科技園公司圖片）

WAIC大會被譽為是全球AI風向標的盛會，今屆以「智能夥伴，共創未來」為主題，匯聚全球頂尖科學家、產業領袖、企業家、政策制定者及創新者參與。國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話，倡議各國秉持以人為本、向上向善理念，攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系。

香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，科技園公司致力發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。一方面協助本地企業以香港為跳板「走出去」，亦將國際企業、資本、人才和創新資源「引進來」。他認為，在WAIC舉辦的交流活動成果豐碩，期望透過WAIC這類國際平台，進一步提升香港在全球人工智能發展中的影響力。

期間舉辦多項交流活動　孫東出席論壇致開幕辭

為推動企業由展示技術走向實際合作，科技園公司於WAIC期間安排一系列交流活動，協助企業對接技術、產業需求、資本及全球市場。

其中在展覽首日舉行的「AI驅動經濟前沿與全球協同論壇」，由創新科技及工業局局長孫東致開幕辭。論壇匯聚業界翹楚，圍繞AI產業化與場景落地、跨境治理及企業出海等主題交流。科技園公司亦於論壇上舉辦「人工智能產業化與場景落地 —— 產業協同的實踐」專題討論，廣邀業界專家分享銳見。

展覽期間，科技園公司亦舉行WAIC Connect專場，介紹香港科技園的生態，圍繞智慧城市、AI應用及數碼轉型需求展開交流，讓企業探索在香港的AI試點應用及合作機會。其中，首晚特別舉辦的WAIC Connect專場「出海『港』真話：AI全球化之夜」，便吸引多家有意到香港「出海」的人工智能企業參加。

「WAIC UP！全球啟新盛會」12月在港舉行

WAIC總執行單位東浩蘭生會展集團副總裁裘皓明指出，繼「WAIC UP！全球年終盛會」今年1月於香港科學園首次舉辦，她宣布該盛會正式升級為「WAIC UP！全球啟新盛會」，並預告今年12月再次在香港科學園舉行。

本屆參展香港館的18家本地人工智能企業，6家為科技園公司園區企業，展示方案涵蓋人形機械人、智慧交通、氣候科技、AI Agent、生成式人工智能及企業生產力工具，反映香港人工智能創新已由演算法與軟件研發，逐步融入企業營運、城市治理及可持續發展等真實場景。

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