科技園公司聯同理大眼科視光學院等　推出全球視覺科技培育計劃

香港科技園公司聯同香港理工大學眼科視光學院、InnoHK眼視覺研究中心等，周三（8日）於理大校園舉行的「2026國際視覺與眼科研究大會」上啟動「全球視覺科技培育計劃」。計劃將聚焦於視覺科學、醫療保健及先進科技三大領域，並以推動科研成果商業化，提升香港作為國際創科樞紐的長遠競爭力。首批申請已正式開放接受報名。



「全球視覺科技培育計劃」啟動儀式7月8日於理大校園舉行。（香港科技園公司提供）

「全球視覺科技培育計劃」由香港科技園公司聯同香港理工大學眼科視光學院、InnoHK眼視覺研究中心、理大知識轉移及創業處，以及加拿大滑鐵盧大學眼科視光學及視覺科學學院推出，旨在匯聚全球頂尖的視覺科學研究團隊及醫療科技初創人才，將香港構建為科研轉化、技術驗證及市場拓展的重要基地，全力推動前沿視覺科技由實驗室走向臨床應用與市場落地。

計劃啟動儀式昨日於理大校園舉行的「2026國際視覺與眼科研究大會」舉行，多位政商學界人物出席擔任主禮嘉賓，包括香港科技園公司行政總裁黃秉修、理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒、理大副校長（知識轉移）鄭子劍、InnoHK眼視覺研究中心行政總裁暨科研總監BenThompson教授，以及理大眼科視光學院副學院主任張銘恩教授；創新科技及工業局副局長張曼莉亦透過視像發表致辭。

張曼莉在視像致辭中強調，創新與科技是推動香港未來發展的核心動力；特區政府一直致力構建蓬勃的創科生態圈，支持頂尖科研及具影響力的技術落地轉化。她又指，今次推出的培育計劃結合了科研力量、臨床專業及國際協作，充分展現出香港作為孕育創新醫療技術平台的獨特優勢，有助締造全球影響力。

創新科技及工業局副局長張曼莉透過視像致辭時表示，創科是香港發展核心動力，「全球視覺科技培育計劃」結合科研、臨床與國際協作，展現香港作為孕育創新醫療技術平台的優勢，致力締造全球影響力。（香港科技園公司提供）

黃秉修則表示，視覺科技正處於醫療健康與先進創新的交匯前沿，發展勢頭極為迅猛。科技園公司將透過是次計劃，將全球科研實力與園區完善的培育生態圈緊密結合，加速具影響力的視覺科技邁向商業化，同時展現香港吸引世界級創新技術落戶的決心，助力初創企業將科研成果轉化為具實際價值的解決方案。

香港科技園公司行政總裁黃秉修。（香港科技園公司提供）

趙汝恒補充指，理大向來積極透過旗艦初創生態系統培育新一代企業家，期望以科技創新改變世界、造福大眾。他相信這項創業培育計劃能為全球人才提供優質的科研轉化平台，確保眼科的最新發現能轉化為實際應用方案，進一步守護大眾眼睛健康。

理大高級校長（研究及創新）趙汝恒。（香港科技園公司提供）

「全球視覺科技培育計劃」將聚焦於視覺科學、醫療保健及先進科技三大領域，並以推動科研成果商業化、培育創新創業項目，以及吸引全球科研人才與企業家落戶香港為三大導向，藉此提升香港作為國際創科樞紐的長遠競爭力。計劃將採用三年三屆的培育模式。

成功入選的團隊將獲得全方位的創業支援，科技園公司將提供業務發展顧問、資金及投資配對、基建設施，並協助對接業界夥伴與環球市場網絡。與此同時，理大眼科視光學院及InnoHK眼視覺研究中心會提供專業指導與技術驗證建議；理大知識轉移及創業處亦會提供協助，推動卓越科研成果落地，創造實際社會價值。目前該計劃的首批申請已正式開放接受報名。