科技園率多間園區企業參展LEAP East　美農機器人初創大賽奪季軍

首屆「LEAP East 2026國際科技與資訊技術展」一連三日（7月8日至10日）在香港會議展覽中心舉行，香港科技園公司以大會獨家「創科生態夥伴」參展，聯同逾30間園區創科企業亮相。其中，園區企業美農機器人（MEINONG ROBOT）於大會初創創業大賽中奪季軍，另一園區企業引正基因（GenEditBio）亦成功躋身六強。



科學園園區公司美農機器人在Rocket Fuel East 創業路演大賽從 500 多間企業中脫穎而出，榮獲大賽季軍，贏得高達 10,000 美元的非股權資助。(香港科技園公司提供圖片)

今屆Rocket Fuel East創業大賽吸引超過500間初創企業參與，最終25間企業晉級，其中8間來自科技園園區。經多輪評選後，美農機器人成功奪得季軍，可獲1萬美元非股權資助，並有機會與全球投資者建立聯繫，加快拓展海外市場，引正基因則成功打入六強決賽。

展示四大科技領域創新成果 三天促成逾1500場商務配對

財政司司長陳茂波（右三）、創新科技及工業局局長孫東教授（中）、沙特通訊與資訊科技大臣H.E.Abdullah Alswaha（右四）、創新科技及工業局副局長張曼莉 （左三） 及創新科技署署長李國彬（右二）在科技園公司主席鍾郝儀（左四）、行政總裁黃秉修（右一）及多位管理層陪同下，參觀科技園公司展館。

展覽期間，科技園公司以「Gateway to the NEXT」為主題設立展區，集合23間園區企業，展示生命健康科技、綠色科技及可持續發展、智慧城市及城市科技，以及人工智能、數據及機械人四大範疇的創新方案。展館重點方案包括手術機械人、電動車快速換電系統、人工智能數碼孿生城市管理平台，以及AI監管科技方案等，吸引超過3,000人次到訪。

科技園公司展區以「Gateway to the NEXT」為主題，匯聚 23 間極具潛力的園區初創及科技企業，更設有業務配對及交流空間，協助園區科企連繫國際企業、投資者及合作夥伴，加快技術商品化及出海發展。(香港科技園公司提供圖片)

除了展覽展示外，科技園聯同逾30間園區企業參展，三日展期內共促成超過1,500場商務配對，協助本港初創與來自世界各地的企業及投資者建立合作機會。展會期間，亦有超過20名科技園管理層及園區企業代表參與主題演講及論壇，分享香港在人工智能、生物科技及智慧城市等領域的發展成果。

冀深化中東合作 助港企拓展海外市場

科技園公司行政總裁黃秉修表示，LEAP East首個海外展選址香港，反映香港已成為全球創科企業連接亞洲及中東市場的重要平台，形容香港是通往中東及全球機遇的「下一道大門」。他指出，中東市場正積極推動智慧城市、綠色能源及人工智能等發展，為香港科技企業提供龐大發展機遇，而香港則可憑藉國際金融及科研優勢，連接中東資本、亞太市場及內地供應鏈，發揮創科樞紐角色。

科技園公司行政總裁黃秉修於 LEAP East 主舞台發表主題演講，分享科技園公司如何發揮香港創科樞紐角色，支援企業拓展亞洲、中東及全球市場。(香港科技園公司提供圖片)

科技園近年亦持續深化與中東創科合作，包括早前與沙特阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署合作備忘錄，推動跨境科研合作及市場拓展。2025年更協助園區企業於中東展覽及商貿活動促成大量商業配對及訂單。展會舉行前一天，科技園亦聯同Minds by Animoca Brands於香港科學園舉辦「Build East: Agentic AI Demo Day and Tour」，邀請沙特初創及國際投資者到訪科學園，進一步促進跨境交流及投資合作。