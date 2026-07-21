梁榮武：7月雨量異常偏多　熱帶氣旋或周末逼近　料長時間有雨落

本港近日天氣不穩，今日（21日）早段多處地區錄得頻密暴雨，香港氣象學會發言人梁榮武今早在電台節目表示，近期本港持續有雨，主因是受到一個範圍廣闊且持久的低壓槽影響。他指，今年6月及7月的降雨量均屬異常，本月僅過大半，累積雨量已超越往年整個7月的平均水平。



另外，天文吋指，一個低壓區料在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，增強為熱帶氣旋，梁榮武稱，屆時周末有機會接近香港，綜合目前各電腦模型預料，強度及風力似乎有限，但必會帶來大量雨水。



香港氣象學會發言人梁榮武表示，今年6月及7月的降雨量均屬異常，7月僅過大半，累積雨量已超越往年整個7月的平均水平。（資料圖片／梁鵬威攝）

巴威減弱低壓槽形成 影響香港

梁榮武今早在港台節目《千禧年代》中解釋指，一道廣闊低壓槽正影響香港，其形成可追溯至早前登陸福建及浙江一帶的強烈熱帶氣旋「巴威」，其減弱後在內地演變成低壓槽並逗留至今。他續說該低壓槽範圍極廣，由南中國海北部一直向北延伸至北京附近，雲雨帶貫穿廣西、上海以至台北。

梁榮武特別提到，低壓槽移動緩慢並長時間停留，與氣候變化不無關係。在氣候變化影響下，全球極端天氣頻生，部份地區如華南一帶面臨長期的暴雨及水災，而歐美及加拿大等地則持續乾旱並引發山火。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

7月半個月雨量 超越去年整月總量

他又說，香港傳統上於7月初至8月期間天氣普遍較佳，惟今年7月的天氣表現異常，主要原因為熱帶氣旋「瑪莉亞」雖然未有直接吹襲香港，但其引發的連鎖反應帶動南海形成另一個熱帶氣旋並於海南島登陸，其相關雨區間接持續影響本港。

整體而言，今年6月及7月的雨量均屬異常偏多。以7月為例，受氣候變化以及低壓槽的持續影響，僅約大半個月時間本港累積的降雨量，已超越往年整個7月的平均總雨量，「今年嘅6月7月都算係異常啦，6月固然雨量好多啦，7月到而家只係20日、21日，大半個月，已經超過平均嘅7月雨量，即係三分二嘅日子已經落咗嘅雨呢，超過平時全個月嘅雨量。」

據天文台統計，截至7月20日上午11時，本月已發出16次暴雨警告信號，總時數達34小時；而6月則發出過32次暴雨警告。梁榮武預料，現時的低壓槽會在未來數日逐漸減弱，本港雨勢將短暫緩和。

一個低壓區日內料在菲律賓以東海域逐漸增強為熱帶氣旋。AI人工智能預報系統「盤古」7月20日的預測顯示，料成中等熱帶氣旋，7月25日在東登汕尾一帶，對本港威脅較大。圖為預測7月25日下午2時位置。（天文台地球天氣網頁圖片）

周末料繼續雨水多

不過，他指，周末將有另一個熱帶氣旋接近香港，雖然目前電腦模型預測其強度不強、風力有限，但仍會帶來長時間的雨水，「依家大部份嘅電腦模式都係預測呢個熱帶氣旋呢，唔係一個好強嘅熱帶氣旋，所以就算打風嘅話呢，可能都唔會話好大風。但係呢，一定會帶來好多雨水嘅，所以周末又會係另一段長嘅時間有雨落。」

對於有市民指暴雨經常集中在某些區域，梁榮武表示，在西南氣流及低壓槽影響下，大氣具備降雨條件，一般而言早上的雨勢會較為頻密，但「喺邊度落大雨呢，就純粹係隨機㗎啦」；當某個地區發展出強烈暴雨區並抽走周圍的水氣後，鄰近地區的雨勢便會相對較弱，「咁你要追溯到底咩原因新界有大雨市區冇乜雨，其實係無法子追溯嘅」。