高院法官陳嘉信再涉抄襲　電子大王顧明均案上訴得直　須作重審

高院法官陳嘉信2023年被揭司法抄襲，並曾遭訓誡，惟他2024年就「電子大王」南太電子創辦人顧明均告前妹夫歸還價值4000萬元股份案中，疑再在涉抄襲情況下裁定顧明均敗訴。顧以同樣理由提出上訴(CACV 427/2024)，上訴庭經審議後發現，陳官在顧案的判辭，有95%涉司法抄襲辯方的陳詞，因而接納顧的理據，裁定顧上訴得直，並批評陳官的抄襲行為，認為他未有獨立思考雙方證據，下令把案件交由另一法官重審。



原告為顧明芳、梁永欣、梁永鋯及顧明均，被告為朱嘉楨。被告朱嘉楨是顧明芳的前夫，二人有3名子女，顧明芳另有兩名與另一名前夫所生的子女（梁永欣、梁永鋯）。

高等法院原訟法庭法官陳嘉信於2023年曾有兩案因涉抄襲而遭上訴推翻裁決，他近日又被指2024年一宗民事案的裁決涉抄襲而再被上訴，上訴庭認為他涉95%抄襲。（政府新聞處）

提出上訴的是「電子大王」顧明均，他在案中向前妹夫追討4000萬元股份，原審時被陳官裁定敗訴，現在案件需作重審。（資料圖片）

顧明均聲稱建議朱以受託身份持股

案件涉及價值4000萬元Lully Corporation股份糾紛。原告指，顧明均胞妹顧明芳於1983年與朱嘉楨結婚，二人於1995年離婚。離婚後，朱提出歸還結婚時獲顧明均送贈的Lully股份，顧明均拒絕，反建議朱以受託人身份繼續持股，不過須把所得收益用以養育5名外甥。

顧明均指朱違約出售股份解決財困

顧明均稱，朱在1995年口頭承諾會以信託形式持有股份，不會收取私人股息或其他得益。惟朱沽出股份，以解個人財困。顧明均因而要求法庭頒令，要朱交出有關的得益。

陳官接納朱的說法裁顧敗訴

陳官原審時接納朱的說法，裁定不存在顧所聲稱的信托，接納朱早在1992年已因為財政壓力，把股份以400萬元轉讓予朋友談智隽，且朱已知會顧明均。

案件涉顧明均向前妹夫追回股份

陳官2024年裁定，朱於1992年因財困，以400萬元賣出股份並已通知顧明均，沒有可能其後主動建議交還股份，顧明均卻在胞妹離婚後22年，突指朱受託持有相關股份，並要求交還，因此裁定顧明均的說法均無證據支持，判顧明均一方敗訴，須支付訟費。

上訴庭指陳官判辭抄襲辯方陳詞高達95%

然而上訴庭卻指，陳官的理據及結論，幾乎逐字抄自朱的開案和結案陳詞，抄襲比率高達95%，反映陳官並無全面及獨立地考慮證據。上訴庭強調司法抄襲不被容許，裁定原告上訴得直，下令案件發還另一法官重審。

陳官在2023年曾有兩案因抄襲而遭上訴得直

陳官在2023年先後有兩宗他審理的民事案被指涉抄襲，從而遭敗訴上訴得直，上訴庭亦裁定他有抄襲，陳官並因而遭終審法院首席法官張舉能，及高等法院首席法官潘兆初嚴肅訓誡，陳官有表示明白和同意。