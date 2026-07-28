「同鳴共感」互動展覽　15校初小推慈悲為本生命教育　展示成果

「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽於7月25日開幕。展覽把計劃七年來的課堂教學實踐轉化成可動手、動腦的互動展品，並同步推出兩本全新原創繪本，讓教育界及公眾親身感受「慈悲為本」的生命教育如何走進日常。



展覽即日至8月2日於石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園舉行，設有繪本共讀、親子工作坊及導賞活動，免費入場。



「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽於7月25日至8月2日於石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園舉行。（生活書院圖片）

「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽於7月25日至8月2日於石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園舉行。（生活書院圖片）

「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽於7月25日至8月2日於石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園舉行。（生活書院圖片）

該項生命教育計劃由陳廷驊基金會創導、生活書院策劃，自2020年起與15間本地小學合作，將「自然、食農、社區、公民」四大主題融入初小課堂，透過體驗式學習培養師生關懷自己、他人及環境的能力。今次展覽首次把真實課堂設計變成互動裝置，邀請觀眾在遊走中思考最平常的生活問題。

「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽讓觀眾親身體驗如何從日常生活中開啟價值思考。（生命書院圖片）

「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽以真實課堂設計轉化而成的互動裝置。（生命書院圖片）

陳廷驊外孫女：計劃滋養師生關懷土壤

南豐家族陳廷驊基金會信託人、陳廷驊外孫女張添珞在開幕禮上致詞時表示，計劃踏入第七年迎來首個公眾展覽，是重要里程碑。「我們希望透過這次展覽，與教育同工及公眾分享一路走來的理念與實踐經驗，呈現如何透過創作、閱讀及生命教育，陪伴孩子培養覺察、自省、同理，以及關愛自己、他人和世界的能力。」她強調，教育的本質在於育人，改變要由自己開始，計劃滋養的不單是學生，更是關懷老師的土壤。

生活書院：人工智能當前 慈悲成為人類核心能力

生活書院行政總監嚴惠英則指出，無論社會與教育政策如何轉變，計劃始終希望透過教學，讓師生對自己、他人和世界保持好奇心與關注，在抉擇時仍選擇溫柔和善意。「面對人工智能急速發展，慈悲已成為當前和未來人類的核心能力。慈悲不只是情感，更需要理性思考，所以這次展覽除了動手、動身，更想大家動腦、動心。」

校長：慈悲與同理心在師生心中發芽

聖文德天主教小學校長李國釗則形容，計劃不僅是一套課程，更是一場深刻的「校園文化變革」。他見證「慈悲與同理心」從一顆小種子在師生心中發芽，化為關心身邊人與物的行動。該校一年級學生透過「愛心兌換券」為媽媽按摩、分擔家務，並參與親子種植；高年級學生則把關懷延伸至大自然與社區，展現從「關懷自己」到「關愛世界」的蛻變。

今次展覽發佈全新繪本《這個遊戲不簡單》及《樹上有隻珍珠龍》，分別由Joanne Liu（左）及張韻珊（右）創作。（生命書院圖片）

同場發佈的兩本新繪本——《這個遊戲不簡單》及《樹上有隻珍珠龍》，分別由繪本藝術家Joanne Liu及張韻珊創作，故事取材自真實課堂經驗，分別以「公民」與「自然」為主題。展覽即日至8月2日於石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園舉行，設有繪本共讀、親子工作坊及導賞活動，免費入場。

同場發佈的兩本新繪本——《這個遊戲不簡單》及《樹上有隻珍珠龍》，分別由繪本藝術家Joanne Liu及張韻珊創作。（生命書院圖片）