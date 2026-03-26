校園天地｜推動綠色校園　以多元生命教育培育學生成長

香港紅十字會雅麗珊郡主學校近年積極推動綠色校園與生命教育，為學生打造融合自然與學習的環境，讓校園充滿溫暖生機。透過 PAS Garden、魚池、水耕種植箱及升級再造植物牆等項目，學校讓每位同學在綠意中放鬆身心、探索生命奧秘，培養關懷、尊重與共融精神。（內容由香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）



PAS Garden - 感官花圃，共融共享

走進花圃小拱門，香草療癒氣息撲面而來，風鈴輕奏增添詩意。這是PAS Garden——融合自然、感官與共融的心靈花園。園內分中式與西式香草區，栽種迷迭香、薄荷、艾草、紫蘇等，牆邊時令花卉繽紛絢麗。學校引入「園藝治療」概念，學生透過觸摸、嗅聞、觀賞與聆聽，享受全方位感官體驗，提升情緒穩定度，有效減壓。無障礙通道與耕作箱，讓輪椅使用者與小農夫皆能參與澆水、鬆土、觀察發芽。不僅學會照料植物，更體會生命堅韌與美麗。這綠意角落成師生療癒空間，生命教育自然融入日常。

同學學習園藝，參與耕作活動，一同享受探索大自然的樂趣。（香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

魚池造景 - 寧靜心靈療癒

全新打造的魚池觀景，錦鯉金魚悠遊閃耀，讓人心曠神怡。下課時學生駐足觀魚暢泳，靜觀時刻以觀察自然作為放鬆和調整情緒，於水光中尋平靜。學校以此傳遞「關懷生命、尊重生態」。觀察餵養過程，學生學溫柔對待小生命，培養尊重與同理。魚池不只美化設施，更是靜觀舒緩情緒的空間，提升學生精神健康，締造健康校園。

無障礙水耕種植 - 學習健康創意

水耕系統融合 STEM 與環境教育，專為輪椅及企立使用者設計。學生播種、調營養液，觀幼苗長成翠綠蔬菜，過程充滿驚喜。實踐科學探究，培養批判思維、專注耐性。收穫無農藥蔬菜品嘗時，體會「從農場到餐桌」概念。寓學於樂，融合健康飲食、環保與減壓。

無障礙水耕種植箱特別為輪椅使用者設計，實踐「人人可耕」的理念。（香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

升級再造植物牆 - 環保創意扎根

膠樽回收賽收集逾600個膠樽，改造為花盆組成植物牆。這「升級再造」行動增添綠活力，讓可持續發展理念成真。學生體驗創意樂趣，明白資源重塑與生命延續。回收、設計、種植凝聚合作善念，「變廢為寶」精神深植校園。植物牆是活生生的環保生命課。

香港紅十字會雅麗珊郡主學校秉承「勤以勉己、善以待人」校訓。這些綠色項目培養環保意識與生命關懷，助學生放鬆心靈、建自信、探索世界。未來，盼校園每片綠葉花影，綻放關愛希望，讓學生於自然愛中茁壯。

植物牆象徵「自我更新」的力量，被丟棄的塑膠經重塑後，學生可以透過關懷與學習修復內在，綻放新的可能。（香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

（內容由香港紅十字會雅麗珊郡主學校提供）

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