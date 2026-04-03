殘障中學生低谷未言棄　轉戰馬術誓闖奧運　學校同行育出生命教育

「由細到大，我都係用『手』去定義自己。」天生下肢麻痺，自小用輪椅代步的林樂兒，是東華三院黃笏南中學中五學生，「手」不單是他生存的引擎，更是譜寫堅毅生命故事的靈魂。三歲跟隨同是下肢殘障的姐姐學游泳，憑著驚人的意志及天份，樂兒成泳壇新星，不單曾打破香港100米背泳紀錄，更取得2023杭州亞殘運入場券，可是高強度練習造成肩膊勞損，出現嚴重麻痺乏力徵狀，最終賽前忍痛退役。



傷患打擊加上學業壓力，處於人生低谷的樂兒快樂不再。幸經家人、朋友鼓勵、學校支援，樂兒從短暫低潮中重新振作，不單追回學業進度，更轉戰馬術運動，加入香港賽馬會殘疾人馬術隊，踏上新一段精彩旅程，更在去年亞洲錦標賽中，為中國香港奪得殘疾人盛裝舞步團體銀牌。



東華三院黃笏南中學中五學生林樂兒（中）是香港賽馬會殘疾人馬術隊成員，他與校長司徒雪萍（左一）、班主任兼價值觀教育組李寶珊主任及學生支援組李卓維主任留影。（梁鵬威攝）

原出戰亞運勇闖高峰 卻因傷患忍痛退役

這位7歲已加入港隊的泳壇新星，2019年仍是高小的他，在香港殘疾人奧委會游泳錦標，打破100米背泳香港紀錄。初中取得杭州亞殘運游泳入場券，被視為獎牌希望，眼看將要攀上高峰之際，卻因傷患要退出比賽，甚至退出泳壇。

林樂兒在2022年世界運動會取得亮麗成績，出戰5項游泳賽事，共奪2金、2銀佳績。(林樂兒家人提供）

長年操水至勞損 雙肩痺痛難忍

樂兒憶述，在11歲開始，肩膊在每次練水後都會感到不舒服，但那時「逼自己超越」的心態使他未有正視傷患。及至在杭州亞殘運前夕，肩膊傷患惡化，發展至「一舉手就痛，每次練水後痺足四、五個鐘」程度，醫生說要根治必須停止練水及做物理治療。

除了身體痛楚，失落和內疚感也困擾著樂兒。他自責辜負家人、教練及隊友的期望，自覺多年來在泳池付出的時間和力量也白費，更害怕別人斥責「捱唔住放棄」，但另一方面又擔心身體狀況，最終決定退役。

天生下肢麻痺的林樂兒，雙手就是他力量來源。（梁鵬威攝）

望為港增光 轉戰馬術成騎手

即使因傷退出泳壇，樂兒並沒有選擇放棄運動，反而決定轉戰馬術。他堅定地表示，「身於香港，作為一個香港人，我係有責任去代表香港為港爭光。」

樂兒自小與馬術結緣，兒時父親閒時會帶他去騎馬，因此結束游泳生涯後，樂兒決定全身投入馬術，在屯門公眾騎術學校展開了他的馬術旅程，成為一位新晉的馬術運動殘疾騎手。

林樂兒笑言馬匹也會有脾氣，有時對難度高的動作，會表現得「唔忿氣」，經過耐心安慰及練習後，最終都能完成。（香港賽馬會提供）

坦誠面對壓力 學校老師提供具體幫助

投入新運動適應需時，加上正值中二、中三期間，學業及高中選科壓力令樂兒情緒爆煲，曾「喊唔停口」。後來他反思細想，嘗試面對真實的自己，發現「扮頂得住」只會令情況惡化，於是跟家人及學校坦誠分享，尋求正視情緒及改善學業的方法，「當我開口後，老師提供了具體的建議，而非只叫你再努力啲，而係一件一件去拆掂嗰啲事，令我明白到真正的堅強唔係死頂，而係承認自己極限後尋求幫忙。」

接受體育訓練涉及交通和裝備開支，林樂兒幸得「東華三院體藝精英支援及獎勵計劃」長期資助，減輕了他的經濟負擔。（梁鵬威攝）

彈性安排測驗交功課時間 師兄師姐幫忙補習

學校得悉樂兒的情況後，經過協調與溝通後，立即為他作出一系列彈性安排。東華三院黃笏南中學學生支援組李卓維主任表示，老師與樂兒家長保持緊密聯繫，因應他頻繁出國比賽及集訓的時間表，彈性處理測驗及交功課時間；老師們亦會自發抽時間為他補課；學校亦安排師兄師姐擔任小導師，替樂兒以及其他有需要師弟妹補習，確保學習進度。經過約半年時間，樂兒學業成績亦提升至中遊位置。

東華三院黃笏南中學學生支援組李卓維主任表示，「最緊要令樂兒知道，佢並唔孤單有人支持，學校係佢同行伙伴。」（梁鵬威攝）

李主任表示，平日亦會與樂兒溝通，了解他的需要，以便適時在情緒上提供支援，「最緊要令樂兒知道，佢並唔孤單有人支持，學校係佢同行伙伴。」

啟發同學追尋理想 堅持中領略人生意義

樂兒班主任兼價值觀教育組李寶珊主任表示，非常欣賞他富理想、目標及透過努力付諸實行的堅毅特質，亦啟發身邊同學，讓他們看到努力去堅持是會有成就，而且堅持追尋理想過程中不單有樂趣，亦能找到人生目標及意義。

林樂兒班主任兼價值觀教育組李寶珊主任表示，樂兒曾在週記中提及馬術訓練情況，字裡行間流露出人馬之間互動真摯情感。（梁鵬威攝）

奉行全人教育 學校建無礙設施

東華三院黃笏南中學校長司徒雪萍表示，學校一直奉行全人教育，對學術與才華同樣重視。配合教育局指引，校舍在5年前重建時，已完善了無障礙通道與設施，樂兒能自主地在校園行動，甚至使用健身室內健身器材。

東華三院黃笏南中學校長司徒雪萍佩服學生林樂兒，在學校裡不會要求特權，除運動外亦專注學業，會交齊功課。（梁鵬威攝）

「令我動容的是樂兒對全校氛圍的正面感染，佢從不要求特權，即使在早會或某些活動時，因坐輪椅無法與同學並排而坐，但他仍極度專注投入，無需他人時刻陪伴，與同學亦相處融洽。」司徒校長稱，樂兒與其他運動員那份堅毅力量，感染其他同學，在校園裏自然地營造出一種「重參與、輕輸贏」文化。司徒校長以陸運會為例，指樂兒會主動替同學拍照，而同學即使面對港隊級競爭對手，在「贏面極小」情況下，仍積極訓練與挑戰，學會面對失敗與欣賞他人。

校長司徒雪萍表示，林樂兒在校內積極主動投入學習，與同學關係亦非常融洽。（梁鵬威攝）

樂兒自2024年加入香港賽馬會殘疾人馬術隊後，迅速展現出潛力與決心，並被譽為隊中的新星，成功背後是無數次練習與堅持。

被問及如何由講求水中爆炸力的游泳項目，轉戰需要人馬合一展示優雅態勢的馬術盛裝舞步， 樂兒腼腆地笑說﹕「每一次的動作就好像說我自己的故事一樣，從游水開始到受傷到轉馬術，也是一個起承轉合，馬術幫助我重新站起來。」他說。

東華三院體藝精英學生支援計劃 減輕經濟負擔

目前，林樂兒是香港賽馬會殘疾人馬術隊成員，每年大約有二至三個月到英國訓練，費用由賽馬會資助。此外，他自中一起亦受惠「東華三院體藝精英支援及獎勵計劃」提供的長期資源資助，減輕了他往返交通與器材的裝備的經濟負擔。

「他們的支持就是一種認可，提醒著我背後是有一班人默默的支持著我，給我力量去追求卓越。」樂兒表示將來會回饋社會，透過分享自己故事，鼓勵面對壓力學生，即使有缺點有遺憾，只要願意堅持和努力，都可以活出一個美好的人生。

作為一位正在成長中的騎手，樂兒積極參與各類國際殘疾人馬術比賽，在短時間內展現了穩步的進步。2025年年底於泰國舉行的亞洲錦標賽中，他與隊友曾靝賜及鍾美娟攜手，為香港奪得殘疾人盛裝舞步團體銀牌。

2025年年底於泰國舉行的亞洲錦標賽開幕禮上，林樂兒（前排中）與團隊合照。（香港賽馬會提供）

今年8月他將會到德國參與世界錦標賽賽，並爭取2028年奧運入場券，因此雖然明年考DSE，但他仍運動與學業雙軌並行，高頻訓練以外的空餘時間，努力溫習及接受老師補課，「希望可以在更大舞台上，演繹我同馬之間故事。」