小販管理主任機場偷別人行李　拿回家後開不到扔丟　認盜竊囚7月

小販管理主任兼職遊學團領隊時，涉取了自己的行李後，再到另一條行李帶偷取他人的行李箱，惟帶回家後發現無法開啟，遂棄置樓下垃圾房。小販主任今（7日）在西九龍裁判法院認罪，辯方求情指被告不知自己當時在想什麼，他，自知被CCTV拍到不能逃避，行到大堂已感後悔。裁判官施祖堯斥被告行為影響香港旅遊城市聲譽，事主失竊財物包括一部電腦，對其私隱構成風險，亦為事主帶來不便，考慮被告願賠事主1.5萬元，判被告監禁7個月。被告聞判時一度哭泣。



事主損失約3.35萬元

被告李國政（42歲，小販管理主任）被按1項盜竊罪，指他於2025年7月6日，在香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第五層（禁區）13號行李帶偷竊一個28吋卡其色行李箱，及一部手提電腦、20件襯衫、一些文具、一些護膚品，總共價值港幣33500元，上述物品為男子李珝僑的財產。

被告李國政在西九龍法院認罪判囚7個月。

被告李國政認乘機回港時，取完自己的行李，再到另一行李帶偷別人的行李，今認盜竊罪。（資料圖片）

被告特別行到另一輸送帶偷竊

案情指，男事主當日在首爾回港，他在行李帶前等了逾半小時仍未見，惟詢問後得知已上行李帶，遂報警處理。警方翻查閉路電視，發現被告在7號行李帶取了自己的篋後，再走到13號帶取走事主的篋。

被捕時稱一時拿錯

被告被捕後稱，一時不小心拎錯別人的篋，知道有失誤。他嘗試開篋但不成功，故拿到樓下垃圾房扔掉。調查顯示，被告是公務員，他當日兼職旅行社領隊，由青島回港，只有一件行李。

辯方指被告行到大堂已很後悔

辯方求情指，被告「講唔到自己當時諗緊咩」，他當日行到大堂已很後悔，想到他已被閉路電視拍到，自知不能逃避，只好翌日扔掉，沒試過撬開行李箱。被告有一名同居女友，他平日要負責父母家用和醫療費等。被告任職食環署小販隊15年，在部門批准下兼職遊學團領隊多年。

很大機會被革職

辯方指被告獲廿多名同事上司為他寫求情信，眾人對他有很高評價，讚揚他有誠信，肯幫同事。被告的紀律聆訊未有結果，由於案件涉及不誠實因素，被告很大風險被革職。辯方求法庭判社會服務令報告，甚至緩刑，以反映案件嚴重性和兼顧更生需要。

官指私隱失竊比物品本身價值更高

裁判官施祖堯判刑指，案例有指機場扒竊案比一般盜竊嚴重，因為有損旅遊城市聲譽，旅客的行李內亦有重要文件和財物，被盜可謂相當不便，一般以12至15個月作為起點。雖然本案被盜的行李箱沒有證件，但就有1部手提電腦，私隱失竊比物品本身的價值更高。

認為被告當日存心偷竊案情嚴重

施官斥被告取完自己行李後，刻意走到另一行李帶存心偷竊，案情嚴重，且財物價值高。考慮到被告有良好背景及認罪，以1年作為起刑點，並指此起點已經算低，因被告認罪和已賠償，判監7個月。

案件編號：WKCC 5417/2025