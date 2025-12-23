食署嚴打無牌小販賣食物　去年8月起95檢控　檢壽司肉類等350公斤

食環署發言人周二（12月23日）表示，針對出售來歷不明、過期或限制出售食物的小販，署方自去年8月起，持續在全港各區展開連串突擊行動，至今共拘控41人，並提出合共95宗檢控。食環署重申，會繼續不遺餘力打擊無牌小販活動，尤其是涉及出售食物的違法行為，並呼籲市民共同合作。



食環署強調，會繼續不遺餘力打擊無牌小販活動，尤其是涉及出售食物的違法行為。（資料圖片）

81宗相關案件完成審理 全數違法人士罪名成立

發言人表示，行動中共檢獲約350公斤食物，包括壽司、麵包、蛋糕、罐頭、瓶裝豆漿、盒裝牛奶、魚類及肉類等。食環署以涉嫌無牌販賣、在公眾地方構成阻礙、未獲准許售賣限制出售的食物或出售過期食物等，向該些無牌小販提出檢控。

目前，81宗相關案件已完成審理，法庭裁定全數違法人士罪名成立並處以罰款，當中兩名無牌小販各被判罰款5,000元。

強調嚴厲執法 籲市民合作勿購買

署方表示，雖然一般而言，會盡量以較寬鬆的方式處理年邁或殘障的小販，但若涉及出售來歷不明或過期食物，基於食物安全考慮，食環署人員會嚴厲執法，包括不作警告而即時拘捕。

發言人亦提醒市民，來歷不明和過期的食物或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，如肉類、刺身和壽司等。市民不應向無牌小販購買任何食物；若發現有小販售賣可疑食物，可向食環署舉報，署方會即時跟進。