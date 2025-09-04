金紫荊廣場攝影檔變小販檔　賣紀念品八寶粥　會展食環署加強巡查

香港著名景點之一的金紫荊廣場，近日在網上引起熱議。内地社交平台小紅書流傳多張圖片，顯示有人在金紫荊廣場擺攤售賣八寶粥、礦泉水及紀念品等。今日下午所見，有攝影檔如常開檔「堅守本業」，雖然有人也賣水，但未有如之前變成小販檔。



香港會展中心（管理）有限公司指金紫荊廣場屬公眾地方，會展沒權驅趕小販，最近曾向金紫荊廣場上的小販作出勸喻，停止販賣活動；食物環境衞生署表示，將進一步加強巡查，以維持廣場的秩序和衞生，如發現違法情況會採取行動。



内地社交平台小紅書流傳多張圖片，顯示金紫荊廣場攝影檔擺攤售賣八寶粥、礦泉水及紀念品等。（小紅書圖片）

內地旅客揶揄：秒回國内一個3A級旅遊景點的入口

小紅書流傳多張圖片，顯示金荊廣場湧現多個寫簡體字的攤檔，售賣八寶粥、礦泉水及紀念品等，並提供支付寶及微信支付等付款方法。從攤檔有編號可見，相信原為攝影檔，不知何時「發大來做」。

有内地旅客形容「可能是口岸之外唯一能看到簡體中文的地方」，讓他感覺「秒回國内一個3A級旅遊景點的入口」，笑指「懷疑是港人故意留這麼一塊地方以緩解內地人思鄉之情。」

今日下午有兩三檔攝影檔開業「堅守本業」

記者今午到場巡查，有市民表示暑假期間較多小販擺檔，近日已不見其蹤影。直到下午有兩三檔攝影檔開業，但未見變成小販檔，個別有賣樽裝水，不過「堅守本業」做攝影生意。

會展金紫荊廣場今日下午有兩三檔攝影檔開業，「堅守本業」做攝影生意，個別有賣樽裝水，未見變成小販檔。（董素琛攝）

會展：屬公眾地方 保安員無權驅趕或阻止小販商業行為

香港會議展覽中心（管理）有限公司指，金紫荊廣場與香港會議展覽中心接壤，是公眾地方。會展只限於維持廣場的清潔以及提供一般保安巡邏服務，保安員並没有法定權力驅趕或阻止小販及其他人士的商業行為。會展並指，最近曾向金紫荊廣場上的小販作出勸喻，停止販賣活動；亦會盡快與政府有關部門商討相應行動。

食環署：會加強巡視廣場外公眾地方 如發現違法情況會採取行動

食環署表示，金紫荊廣場由會展管理公司管理，已與該公司溝通，獲悉該公司將進一步加強巡查，以維持廣場的秩序和衞生，並會與相關政府部門保持溝通。署方會同時加強巡視金紫荊廣場外的公眾地方，如發現違法情況會採取行動。