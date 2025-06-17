8小販管理主任涉面試優惠應徵者　被判150至240小時社會服務令

8名時任食環署小販管理主任涉於2019年助理小販管理主任招聘中，優待部分被指為「自己人」的應徵者。他們同被廉署控以1項串謀公職人員行為失當罪，其中1人認罪，另外7人否認控罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（16日）在區域法院判刑，法官香淑嫻判處8名被告150至240小時的社會服務令。



8名被告：羅世華（60 歲）、李達釗（61 歲）、戴焯輝（59 歲）、易錦添（61 歲）、麥偉忠（59 歲）、鄧永平（64 歲）、黃偉雄（59 歲）及陳江松（64 歲）。首被告、第五被告和第七被告案發時為署理首席小販管理主任，餘下5名被告為首席小販管理主任。首被告羅世華認罪，其餘7人則否認控罪受審。

第二被告李達釗。(資料圖片)

首被告製作「自己人」名單

控方案情指，食環署於2019年2月，就招募助理小販管理主任設立了多個遴選委員會。首7名被告均是遴選委員會的委員，但並未有就此向署方申報利益衝突。

部份應徵者或其親友向8名被告發送有關應徵者個人資訊的WhatsApp訊息，包括應徵者的姓名、面試日期和時間，然後再由各被告把資料轉發資料予首被告，並由首被告製作「自己人」名單，再傳送給第二至第七被告。其中第三被告在訊息提及「幫忙幫忙」、「麻煩射住」、「幫手關照住」等的字句，亦有被告在訊息中指出「兩個都係自己友」及「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」等。

共優待36名應徵者 食環署得知事件後 宣布面試無效

此外，在面試後，首被告曾對第三被告說：「今日果兩個OK但低分」，第三被告則回應：「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。第八被告則在發送資料時表示：「2個都是自己友，幫幫忙」，首被告回覆表示：「OK」的表情符號。

同年8月20日，首被告被廉署拘捕，他在警誡下承認是協調人，並曾編製11份名單，傳送給遴選委員會成員。他同意成員可能對一些應徵者「秤先啲」，或者因為名單的緣故，而給予原本不合格的應徵者合格的分數。

8名被告在案中共優待36名應徵者，食環署得知事件後，宣布面試無效，同年11月進行另一輪遴選面試。

案件編號：DCCC1055/2022