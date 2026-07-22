大灣區航空聯乘經典港漫推廣品牌　委任老夫子、大番薯為宣傳大使

「大灣區航空X老夫子聯乘啟動儀式」周二（21日）於香港國際機場二號客運大樓舉行，此經典漫畫的其中兩位主角 —— 老夫子與大番薯，獲大灣區航空委任為宣傳大使。老夫子第二代作者王澤亦到場，與逾百名嘉賓見證。大灣區航空將透過與老夫子聯乘，加強推廣公司品牌，並參與推動香港航空業及旅遊業發展。



2026年7月21日，「大灣區航空X老夫子聯乘啟動儀式」於香港國際機場二號客運大樓舉行。老夫子作者王澤（中）及老夫子哈媒體股份有限公司董事長邱秀堂（左三）將親筆畫作致送給大灣區航空主席黃楚標（右三）。（大灣區航空圖片）

2026年7月21日，大灣區航空主席黃楚標（右三）將紀念品贈送給老夫子作者王澤（左三）及老夫子哈媒體股份有限公司董事長邱秀堂（中），以表謝意。（大灣區航空圖片）

大灣區航空主席黃楚標致歡迎辭時稱，二號客運大樓已啟用近兩個月，大灣區航空亦於6月初順利進駐。適逢今年7月為公司慶祝啟航4周年，因此選擇在這個新地標宣布與老夫子聯乘合作，讓活動別具意義。

老夫子作者王澤表示，老夫子過去曾與各種品牌合作，但與航空公司聯乘屬首次，感到份外興奮。他又稱，大灣區航空與老夫子一樣，都是札根香港的品牌，相信會有很大的發揮空間。

2026年7月21日，老夫子（右四）與大番薯（右五）獲大灣區航空委任為宣傳大使。老夫子作者王澤（右二）、老夫子哈媒體股份有限公司董事長邱秀堂（左四）；大灣區航空主席黃楚標（左五）、副主席兼行政總裁侯偉（左二）、董事會成員曾志偉（左三），以及藝人鍾鎮濤（右三）出席儀式。（大灣區航空圖片）

大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉稱，大灣區航空的飛行網絡在4年間不斷擴展，定期及季節性航點已超過20個，載客量亦累積突破300萬人次。機隊去年增添了兩架波音737-9客機，並推出了「超經艙」客位，為乘客帶來更優越體驗。公司將透過與老夫子的聯乘，以及其他不同的市場推廣活動，進一步提升品牌形象及知名度。

大灣區航空董事會成員曾志偉亦出席啟動儀式，語帶幽默表示：「獎門人是我以前的身份，在此之前，我其實就是大番薯，因此十分高興與老夫子同場出現。」他續稱，「大灣區航空是屬於香港人的航空公司，向來以安全及 服務見稱，以後大家飛往各處遊玩，就會有老夫子陪伴出行。」