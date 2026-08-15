奶茶王潘祥逝世一年無名葬沙嶺　街坊籌款助治喪送一程

「一路好走，潘師傅！」隨着眾人按下按鈕，「奶茶王」潘祥的靈柩滑入火化爐，告別一眾街坊。曾榮獲「金茶王銀星章」、致力推廣香港奶茶文化的奶茶師傅潘祥，去年初在家中逝世，由於沒人認領遺體，由政府葬於沙嶺墳場。墓碑上沒名沒姓，只有一組「2025-44」的編碼，倘7年後仍無人認領，就會集體火葬。



數名認識潘祥的街坊，不忍看見這位奶茶界無人不識的大前輩，離世後變成一組編碼，希望他可以更體面地離去，於是發起籌款，並用一年時間四出張羅及申索相關文件，最終於今年7月在柴灣哥連臣火葬場舉辦告別禮。



今年7月11日，一群街坊在柴灣哥連臣道火葬場為潘祥舉辦告別儀式及火葬禮。（楊凱力攝）

今年7月11日，一群街坊在柴灣哥連臣道火葬場為潘祥舉辦告別儀式及火葬禮。（楊凱力攝）

12歲起送外賣 後主理水吧

潘祥於1967年入行餐飲業，當時年僅12、13歲的他因不想讀書，在朋友介紹下到尖沙咀香檳大廈的星座冰室（已因大廈清拆而結業）送外賣。後因水吧師傅年邁，加上賞識潘祥，於是教他冲製奶茶，很快轉交他主理水吧，月薪約150元，「嗰陣時150蚊一個月就好好㗎喇！我貪佢有食有住。」

潘祥當時就住在星座冰室，關舖後用板凳當睡床，翌日早上6時再幫忙開舖，「咁就唔使搭車返屋企咁遠吖嘛！」他形容，在星座冰室工作15年的時光快樂，食客與老闆均是好友，「容乜易呀、眨吓眼就過」。

曾榮獲「金茶王銀星章」的奶茶師傅潘祥，12歲時在星座冰室送外賣，其後轉做水吧，一做便做了15年。圖為2024年星座冰室最後結業日，潘祥重返餐廳作最後道別。（資料圖片/夏家朗攝）

潘祥指，他以前住星座冰室，收檔後睡板凳，第二早6時再幫忙開檔。圖為2024年星座冰室最後結業日，潘祥重返餐廳作最後道別。（資料圖片/夏家朗攝）

潘祥2019年獲香港咖啡紅茶協會頒發銀星章，表彰他致力推廣港式奶茶。（梁鵬威攝）

佢形象最突出呢，就係鍾意着住件廚師衫、戴住頂廚師帽周圍行。佢覺得「我係廚師吖嘛，呢啲係身份的象徵！」最搞笑有次搭巴士唔記得除帽，頂住個頭。 奶茶師傅梁海慶

常提攜後輩 出錢請街坊飲奶茶

潘祥少時遇上伯樂，才有機會學習沖出一杯靚奶茶，當他有能力時，亦不忘向後輩指點提攜，奶茶師傅梁海慶便是其中一位獲提點的幸運兒。梁海慶早年師從潘祥的好友陳子平，與潘師傅在2019年的奶茶比賽中認識，很快結為好友。梁海慶說潘祥常提攜後輩，他在數碼港餐廳工作時，潘祥常來光顧兼探班，對後輩從不吝嗇地提點一番，並會給出改良建議，「連我正式教我奶茶嘅師傅，佢亦都話潘師傅係一個非常難得嘅師傅，好鍾意提攜啲後輩，亦都係好落力於推廣我哋嘅香港非遺（奶茶）。」

奶茶師傅梁海慶曾師從潘祥好友陳子平。他與潘祥在2019年的奶茶比賽中認識，很快結為好友。（何頴賢攝）

梁海慶說，潘祥常自掏荷包買茶葉請街坊品嘗，「啲老區街坊，積蓄亦都係唔係好多嘅，咁我哋有咪大家分享吓囉。」

去年初失聯絡 街坊致電多間公院尋人不果

2025年年初，梁海慶與潘祥北上參加活動，回港兩星期後，他忽然無法聯絡潘祥。後來與潘祥一同舉辦奶茶工作坊的曾先生（Hugo），亦表示與他失去聯絡，二人遂開始四處尋找潘師傅。

曾先生稱擔心潘祥因身體不適入院留醫，曾致電全港各間公立醫院尋人，惜沒結果。梁海慶則只知道潘祥所住地區，曾走到該區逐幢大廈向住客查詢尋人，結果皇天不負有心人，終於讓他找到潘師傅住處。可是，當他抵達大廈，卻獲保安告知潘師傅早前在家中離世，終年71歲。

潘祥離世後，由於沒人認領遺體，由政府葬於沙嶺墳場。墓碑上沒名沒姓，只有一組「2025-44」的編碼。（康城劉影）

潘祥離世後，由於沒人認領遺體，由政府葬於沙嶺墳場。墓碑上沒名沒姓，只有一組「2025-44」的編碼。（康城劉影）

遺體無人認領葬沙嶺 街坊眾籌助入殮

潘祥生前相識滿天下，惟離世後，因為一直沒有親屬認領遺體，其後事由政府代辦，遺體葬於沙嶺墳場，墓碑上沒有姓名，死後只有一組「2025-44」編碼。根據食環署「無人認領遺體搜尋系統」資料，潘祥的遺體於去年3月由食環署接收。沙嶺墳場則是政府專為無人認領屍體而設的墳場，若先人離世7年仍無人認領，政府會將遺體集體火葬，並按年份集體安置在另一山頭的骨灰區。

另一名有份為潘祥葬禮張羅的好友曾先生，3年前因舉辦奶茶工作坊認識潘祥，初相識時已覺得潘師傅為人和善幽默，常樂此不疲分享奶茶知識，「有次我同佢去上海街買工具，佢都教咗我好多要有咩架撐，要點樣買茶袋……」

曾先生(左)3年前因舉辦奶茶工作坊認識潘祥(右)。（受訪者提供）

他不忍潘祥葬身沙嶺，希望能讓這位老前輩正式入土為安，體面地與生前街坊好友道別，於是召集梁師傅、殯儀師劉先生（Mark）、攝影師阿康，一同為潘祥治喪。他與阿康在網站上公布籌款消息，最終有超過100位街坊捐助，籌得約3萬元，達過半經費，餘下金額則由他和朋友墊付。他說，留意到不少人雖然不認識潘祥，仍願出一分力「呢個係我最大嘅感觸，或者最感謝呢一班人，佢哋比我哋都好有熱心，一齊去為師傅做一啲事。」

過去三年 共有783具遺體安葬沙嶺墳場

食環署回覆查詢時指，會按醫院或公眾殮房的要求，接收及處置無人認領的遺體，並按相關法定文件的指示，將遺體安葬於沙嶺墳場，或運送到食環署轄下火葬場火化。根據紀錄，過去三年，共有783具無人認領遺體被送往沙嶺墳場安葬。

同期，食環署接獲40宗就安葬於沙嶺墳場未滿六年的先人遺骸進行撿拾及火化的申請，所有申請均獲批。

從事殯儀業的劉先生（Mark），曾參加潘祥指導的奶茶班，二人均致力承傳傳統文化，一見如故，「佢教班時候佢就用到傳統師傅嗰種方法，倒幾多份量幾多呢?，就係手捉住手咁樣教，即係畀到我有嗰種好匠人嘅精神。」聽到潘祥離世時，Mark頓感「晴天霹靂」，自覺要為他的身後事出一份力。

我哋中國人成日講入土為安，何為入土為安？ 係咪入咗地下就入土為安？定還是其實嗰個地方連件碑都冇，相都冇，姓甚名誰，從此冇人知。 呢樣嘢就一眾街坊都好唔安樂。 殯儀師Mark

為師傅治喪的過程不簡單，一開始Mark僅知道「2025-44」的遺體編號，他在沙嶺墳場在眾多墓碑尋找一個多小時，才找到師傅遺體。由於他並非潘祥親屬，還要四處奔走處理文件手續，幸好在街坊們的幫助下，終於成事。

今年7月11日，潘祥正式在柴灣哥連臣火葬場火化。Mark和幾位殯儀師傅7時多前往沙嶺，為他調換棺木，將他的遺體接回灣仔，與街坊最後道別。隨後遺體送往柴灣哥連臣道火葬場進行告別儀式。

今年7月11日，Mark和幾位殯儀師傅到沙嶺為潘祥調換棺木，將他的遺體接回灣仔，與街坊最後道別。（康城劉影）

今年7月11日，Mark和幾位殯儀師傅到沙嶺為潘祥調換棺木，將他的遺體接回灣仔，與街坊最後道別。（康城劉影）

今年7月11日，Mark和幾位殯儀師傅到沙嶺為潘祥調換棺木，將他的遺體接回灣仔，與街坊最後道別。（康城劉影）

今年7月11日，Mark和幾位殯儀師傅到沙嶺為潘祥吊棺，將他的遺體接回灣仔，與街坊最後道別。（康城劉影）

數名街坊前來拜祭，回顧往昔。劉小姐在潘祥常光顧的餐廳任職，與他相識數載。她說潘祥為人友善，喜歡跟人分享趣事，還曾教授她冲奶茶的秘訣，「真係當我好似阿妹咁……可惜佢走咗我都唔知道。希望佢一路好走，多謝你為我們推廣奶茶呢個文化。」

道士引領眾人拜祭、上香。然後Mark、Hugo、梁師傅和阿康，分別喚潘祥「安心上路」，再按下按鈕，靈柩隨即滑入火化爐。紙紮化灰升天，眾人用淨水拭過雙手，正式告別潘祥。

Mark等人說，過去一年懸著的心，這日終於放下。他指：「起碼到今日佢終於有返自己個名，就未至於話姓甚名誰無人知，幾年之後集體殮葬，唔會出現到呢個情況。」

Hugo則稱，潘祥去年1月傳給他的最後一條信息寫道：「我在世界上已經紅透半邊天，在奶茶界無人不識。」Hugo指，相信許多人喝奶茶時都會想起潘祥，他告訴潘祥「放心，我哋一定會將奶茶呢個文化承傳落去。」