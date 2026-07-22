結業潮｜曾逆市3月內開3店　稻香旗下「龍珠酒樓」旺角首店突結業

近年興起全球掀起懷舊熱潮，稻香集團旗下的「龍珠酒樓」推出車仔點心，提供菲林芝麻卷等多款舊式點心，並以閃爍霓虹燈作為招牌，重塑市民的集體回憶。不過，其旺角荷李活商業中心首店僅僅開業9個月，便逃不過結業的命運，品牌現僅剩兩間分店。



《香港01》記者今午於荷李活商業中心所見，該層正在裝修封閉，無電梯上落，附近貼有告示指「租約期滿」，提醒客人到就近的分店光顧。



稻香旗下的「龍珠酒樓」旺角荷李活商業中心分店於7月19日已結束營業。（Openrice圖片）

「龍珠酒樓」有售多款懷舊點心。（Openrice圖片）

「龍珠酒樓」旺角店所在的旺角荷李活商業中心2樓正在裝修中，升降機未能到達。（何姿瑩攝）

告示稱「租約期滿」結業 原址已在裝修中

《香港01》記者今午在「龍珠酒樓」旺角店所在的商廈大堂所見，酒樓附近貼有告示，指已於7月19日晚上9時因「租約期滿」結業，「萬分感謝顧客多年支持」，並提醒有意光顧的客人可到彌敦道分店光顧。商場保安人員表示，酒樓位處的2樓全層正在裝修中，升降機未能到達該樓層。

「龍珠酒樓」旺角店附近貼有告示，指因租約期滿結業。（何姿瑩攝）

屬稻香旗下 主打港式懷舊裝潢 車仔點心每籠$16.9起

「龍珠酒樓」是稻香集團新設的酒樓品牌，主打70至90年代的港式懷舊裝潢、經典點心車及傳統手工點心，設有閃爍霓虹燈招牌、金色雕龍雕鳳及「壽星公」壁畫，重現昔日的大禮堂氣氛。

酒樓更推出車仔回點心，提供傳統飲茶體驗，多款懷舊食品，如蛋花大菜糕、牡丹酥等，現已買少見少。酒樓的食品價格親民，以推車仔點心為例，售16.9元一籠起。

「龍珠酒樓」旺角店主打港式懷舊裝潢。（Openrice圖片）

「龍珠酒樓」旺角店有售推車仔點心。（Openrice圖片）

曾逆市3月內開3店

龍珠酒樓位於旺的角首店於2025年10月開業，並逆市於約3月內連開3店，將版圖擴展至杏花邨及佐敦。店方更曾推出優惠吸引客流，開業初時所有點心一律以小點計算。根據網上資料，酒樓目前僅剩兩間分店，分別位於杏花邨及佐敦。