疑遭勒索報警反被揭曾非法性交　文員稱不知事主13歲　獲法官接納

文員疑遭前同事及其年輕女友人勒索報警，惟警方調查後，發現文員曾與該女友人性交，但她只得13歲，文員因而被控與未成年少女發生性行為罪。文員早前在區域法院就案件（DCCC840/2025）認罪，但他堅稱當時不知女事主未成年，法官就此召開爭議案情的「紐頓聆訊」。法官葉佐文今下判辭，認為文員疑遭勒索報警，若他明知自己犯法仍報警，情況與主動把自己置於警方調查無異。加上他對事主的認知，接納文員當時是主觀地相信事主已年滿16歲。



但葉官強調，事主案發時實為13歲，這是不爭議的事實，文員仍需就其罪名承擔刑責，把案押後至8月5日求情，被告期間需還押。



被告鄧文廸，36歲，他已承認1項與16歲以下女童非法性交罪，指他於2024年11月3日，與當時13歲女童X發生性行為。

被告鄧文廸在區域法院承非法性交，但他堅稱當時不知事主只得13歲。(黃浩謙攝)

被告經同事介紹認識事主

葉官在判辭指，被告案發前透過同事劉澄宇提及事主X，從而對X略有所聞。據被告的說法，當時36歲的劉把X形容為劉的女友，劉亦有告知被告二人關係密切。X亦承認在電話中以「老公」標記劉，她亦十分關注劉的感情狀態，認為他們並非普通朋友關係。

照片所見X衣著成熟並有紋身

此外，被告聲稱曾瀏覽事主的instagram帳户，在相片中見事主X有化妝，衣着及姿態亦給人成熟的印象，且事主有紋身，根據紋身店年齡限制，認為她已經成年。惟官強調，絕不能以紋身來證明事主成年，因為未成年人亦可能擁有紋身。

X曾向被告提及工作及模特兒收入

X亦曾在社交平台Threads上應徵為內衣模特兒。她又曾與被告談及工作、模特兒收入、購買電話，以及飼養寵物等，向被告呈現出她有工作及自行承擔生活的成人形象。葉官認為，在上述基礎上，的確可使被告先入為主地認為，事主並非年幼兒童。法庭在評估被告的主觀認知時，並不能忽略這一點。

法庭需考慮被告受整體情況影響

葉官分析，儘管X所說的部份事情並不真實，但她仍然是向被告展現了成年形象，可能會影響被告對其年齡的判斷。雖然事主的形象，並不會影響她只有13歲的事實，責任亦不會因此轉移到X身上，但法庭仍需考慮，整體情況會對被告的主觀認知造成影響。

接納被告主觀地相信事主已16歲

官提及，即使被告在面對劉的「衰十一」下，未有主動反駁，但是沉默並未能視為承認指控。此外，被告是因為遭受劉和X的勒索而報案，其後才因為本案被捕。若然被告在知悉自己曾與未成年少女發生性行為，仍然選擇報警，情況與主動把自己置於警方調查無異。葉官稱，他無須裁定劉及X是否實際構成勒索，但綜上所述情況，接納被告與X性交時，是主觀地相信事主已年滿16歲。

而案中提及的男子劉澄宇，早前亦承認與未成年少女發生性行為，及製作兒童色情物品，被判囚2年2個月。