區議員施駿興涉非法性交　施看「那些年」想法生變　但事主拒分手

元朗區議員施駿興涉非禮女童，以及涉在女童13歲時與她性交案續審。施繼續在區域法院自辯，他與事主X「偷吻」定情後，二人曾交往一段時間，但強調從沒有性交。施稱與X交往後，覺與X非很夾，又見X與跆拳道老師食飯等，加上他看電影《那些年，我們一起追的女孩》後，想起中學時心儀的舊同學，最後更決定與舊同學一起，便向X提出分手，但X持續發訊息表示不想分手，並想復合，他因而曾與X見面兩次，更遭X拖著手拍下二人穿情侶裝的合照。



被告施駿興（39 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興自辯時稱，2011年看了電影「那些年我們一起追的女孩」後，令他想起中學時喜歡的女同學。(陳蓉攝)

2011年電影《那些年，我們一起追的女孩》，講述男主角一段中學時的回憶。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

尖沙咀遭偷吻後定情

施昨日提到，他在2010年10月24日在海港城臨海露台被X「偷吻」後定情，今續講及二人交往經歷。X的證供提到，施在2011年3月14日約X上他的家，表示要X「回禮」，兩人並在該天發生了性行為。但施今稱，他當日早上在家中處理舞台劇工作，他相約了一名佈景設計師上來討論，並開會至傍晚，期間施的家人一直都在家。

回禮最多只是食餐飯

施又稱，當晚有約X在港鐵荃灣西站會合，兩人並前往尖沙咀吃飯，飯後他送X回家。就「回禮」一事，施指X當日並沒有上過其住所，又指當日不是什麼特別日子：「最多都係食餐飯。」強調二人交往期間無性交。

指X亦與跆拳道老師食宵夜及上其家

施續指，他與X交往後，X經常不理他的勸喻，在他工作時穿校服來探班，導致合作單位有怨言，令他形象受損。二人拍拖期間，X又經常與跆拳道老師外出食宵夜，該老師更約X上家。施感到古怪：「點解唔使上堂都見面？」自言對X失去信任，亦令二人關係「產生好大變化」。

看電影那些年勾起中學記憶

施指，他後來看了電影《那些年，我們一起追的女孩》勾起中學記憶，想起一個他「鍾意咗好耐嘅女仔」。施稱看該片後約1個月，他約該蕭姓舊女同學吃飯，重遇後發覺原來並非如此鍾意X，覺得其實更喜歡蕭，最終在2011年11月初在WhatsApp向X提出分手。

指X持續發訊息表示不想分手

施稱他在訊息提到：「我哋都唔係咁夾」，X則回應：「可唔可以唔好分手」他指X之後持續發訊息表示不想分手，但施沒理會。法官陳廣池問，施有無想過封鎖X？施稱他擔心X會做傻事，所以有一直有看X的訊息。

施稱遭X拖手拍情侶裝合照

施續指，他在2012年2月與蕭拍拖後，X仍繼續提出想復合。因為X說只要他肯見面，便不會再找他，所以他答應在3月與X見面，兩人並有合照，施收下X送他親手畫的T恤禮物。及至4月，X再度要求見面，稱想施穿上她送的那件恤衫去街，保證是最後一次見面。法官陳廣池見到合照問，二人為何牽着手？施稱X搶走其電話拍照，他被X捉住手。照片顯示二人穿着情侶裝。

施稱其家經常有人

施亦提到，X在交往時會上他的家吃飯和打麻雀等，其家人都知道二人在交往。施堅稱他從沒與X發生性行為，並指他家中長期有人，房門無法上鎖，他周末也經常要上班。

案件編號：DCCC907/2024