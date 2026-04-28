12歲女性交後遭勒索　把家找到35萬現金全交出　地盤工罪成囚5年

地盤工涉在交友應用程式認識12歲女童後，著女童與她性交，之後聲稱有兩人的性交片，又指女童曾吸食摻有毒品的香煙會被舉報，威脅女童交出大量金錢，女童遂將在母親衣櫃找到的35萬元全部交給地盤工。女童母親期後發現現金失竊揭發事件。地盤工否認非法性交和勒索等4罪，區域法院暫委法官鄭淑儀今(28日)裁定他所有罪名成立，判刑時斥責被告利用事主對他的情意和信任，卑劣可恥地恫嚇事主，索取大額金錢，判他監禁5年。



被告董釗華，22歲，地盤工，被裁定1項與13歲以下女童非法性交及3項勒索罪成立。

被告董釗華在區域法院被裁定罪成，被判囚5年。(黃浩謙攝)

事主稱感到痛楚被告仍繼續

法官判刑時指，被告和事主的年紀相差9年，而事主於案發時認為和被告是情侶關係。當被告提出性交時，X一度以自己年紀小、擔心懷孕為由拒絕，但被告稱會使用安全套，最終兩人性交。性交期間，X表示感到痛楚，被告仍繼續。法官亦指，判刑時亦會考慮被告有一項非法性交的同類案底。

官斥被告卑劣可恥

法官續指，被告利用事主對他的情意和信任，多番卑劣可恥地恫嚇事主，索取大額金錢，令X極度不安和焦慮，X母亦蒙受金錢損失。法官最終就所有控罪，判被告入獄5年。

事主X曾吸食被告提供有白色物質的煙

審訊時播放事主X的錄影會面，她指於2024年7月尾，透過一個交友應用程式認識被告。其後，兩人相約在觀塘安達邨謙達樓的一樓梯見面。被告當時向X提供一支含有白色物質的香煙，X吸食一口後，便將香煙交還給被告。

數日後，X應約到被告的住所。期間，被告提議兩人性交，X起初以擔心懷孕等原因拒絕，最終同意與被告發生性行為。

被告告X稱大佬知情索款

於同年8月，被告向X表示，其「大佬」知道X曾吸食摻有毒品的香煙，威脅會舉報她，要她付錢。X遂從母親的衣櫃拿取4000元，交給被告。

女童找到母親35萬元全給被告

惟被告於同年9至10月，稱持有兩人的性交片段，也有監控鏡頭拍到兩人吸食毒品。警方正尋找兩人，被告的「大佬」可找其他人頂罪，但X需支付款項。X遂從母親的衣櫃，取出合共35萬元現金，並全數交予被告。

案件編號：DCCC 427/2025