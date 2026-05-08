與13歲女童性交兼拍片　文員求情稱無拍私處　官斥無減卑劣囚26月

文員在天水圍麥當勞搭訕13歲女童，並約她遊車河及帶她回家看Netflix，兩人之後性交，男子並有偷拍。女童曾表不滿，事後告知社工並報警。男子早前承認「衰11」等3罪，今（8日）在西九龍裁判法院（暫代區院）判刑，被告求情稱拍片為收藏，惟暫委法官李志豪斥被告不但未使用安全套，影片未拍到事主私處和容貌亦不減其卑劣性，判他入獄2年2月。



承認製作3段兒童色情影片及3相片

被告劉澄宇（36歲）承認兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，及一項製作兒童色情物品罪，指他於2024年8月30日至31日，在粉嶺皇后山邨某單位，兩度與13歲女童X非法性交；以及製造X的色情物品，即3張相片及3段影片。

WK 西九龍法院。

被告與事主年紀相差23年

法官李志豪判刑前提及被告背景，他中四學歷，已離婚，育有一名11歲兒子。他有強直性脊椎炎和哮喘，母親患抑鬱症，被告是她的精神支柱。與X的年紀相差足有23年，他性交時沒有採用安全措施，可幸X沒有懷孕或患有性病。被告兩度與X性交，增加嚴重性。

官斥被告為一己私慾無視對事主的影響

李官斥被告為了一己私慾犯案，無視對X造成的影響。雖然被告聲稱性交影片只作收藏，沒拍到女童的容貌或私處，官認為仍然不減卑劣性，因為X沒同意拍攝，是加刑因素。由於X沒有創傷報告，法庭未能評估事件對她精神上的影響。被告的心理報告則指，其重犯風險中等，沒有戀童癖。

李官就與年齡在16歲以下的女童非法性交罪判監2年2個月，藏有兒童色情物品罪則判囚1年，兩罪共囚2年2個月。

被告性交時沒有使用安全套

案情指，被告在天水圍的快餐店與X搭訕，表示想識朋友及可帶X遊車河。X跟被告到其於粉嶺皇后山邨的寓所。兩人在梳化上看電影後入房性交，被告沒有使用避孕套，並在X體內射精。其後X發現被告拍攝性交過程。

警方原以強姦罪拘捕被告

翌日，被告送X乘搭的士離開。同年9月，X向社工透露事件，並報警揭發事件。警方以強姦罪拘捕被告，被告警誡下稱：「我同佢你情我願，我無強姦佢。」警方另在被告的電子裝置中搜出涉案的3張相片及3段影片。

被告在錄影會面表示，案發當日，他正前往與家人吃飯，中途遇見X。他覺得X很吸引，故主動上前結識。二人隨即交換微信，並相約翌日在快餐店見面。

案件編號：DCCC471/2025